Vyrobte si domácí česnekový olej. Je skvělý na pět zdravotních komplikací.

Česnek, mocný to pomocník. Já si ho mažu nejraději na topinky k tataráku, ale olej z něj je přímo zázračný. Česnek kuchyňský pochází patrně ze střední Asie, Řekové a Římané ho považovali za posvátnou rostlinu a je velmi oblíbený u Židů. Již staří Egypťané ho považovali za afrodiziakum. Má antioxidační účinky, je bohatý na vitamíny A,B,C, selen, vápník a jód. A navíc! Můžete si jej doma vyrobit sami.

Po staletí je využíván na nejrůznější neduhy. Je rozšířen po celém světě, lidé si ho oblíbili jak pro svou chuť, léčivé účinky, ale i pro magické užití. Upletený cop z česneku chrání domov před zlem, upíry, odvrací závist a odradí zloděje.

O jeho chuti vám asi moc psát nemusím, jedni ho milují, druzí nesnáší. O těch blahodárných účincích si ale něco povíme.

Blahodárné účinky

Konzumace česneku pozitivně působí např. při nachlazení, při onemocnění trávicí soustavy nebo zabraňuje kardiovaskulárním onemocněním.

Můžete jím zkusit léčit i akné a to tak, že si přidáte pár kapek oleje do svého krému na obličej (ne do nádoby s krémem, ale jen do množství, kterým obličej potřete), nechte působit cca 10 minut, pak pleť očistěte.

Máte problém s infekcí uší? Opět sáhněte po česnekovém oleji. Smíchejte několik kapek s olivovým olejem, mírně zahřejte a nechte vychladnout. Pak už jen stačí nanést na čistou bavlnu a vložit do ucha.

Jedna z nejhorších bolestí je bolest zubů, můžu vám říct, že návštěva zubaře je pro mě horší než porod (jako opravdu). I na tento problém poslouží česnekový olej. Sice nevyřeší panickou hrůzu ze zubaře, ale alespoň zklidní probíhající zánět. Když několik kapek kápnete na bavlnu, přiložíte na postižené místo, mělo by se vám ulevit.

Domácí výroba česnekového oleje

Příprava oleje není nijak náročná, zkuste si ho doma.

Postup první:

Potřebovat budete jednu palici česneku (doporučuji si sehnat kvalitní, protože co se dá občas koupit v obchodě je veliká bída) a jeden hrnek panenského olivového oleje. Palici rozdělte na stružky, oloupejte a vložte do hrnce (velikost „akorátní“). Přidejte olivový olej a zahřejte, dokud se nevytvoří kolem česneku bublinky. Nechte bublat cca 3 minuty, poté plamen ztlumte a dalších 10 minut ještě povařte. Jakmile začne česnek hnědnout, odstraňte z plotny a nechte ztemperovat na pokojovou teplotu.

Postup druhý:

Palici česneku rozdělte, oloupejte a rozdrťte. Spolu se šálkem oleje dejte do uzavíratelné sklenice. Po dobu dvou týdnů sklenici protřepávejte, nakonec sceďte a dílo je hotovo.

Postup třetí:

Zajděte pro hotový olej do obchodu se zdravou výživou (pro línější jedince).

Mějte na paměti, že česnek není vhodný pro každého. Pro osoby s citlivým zažívacím ústrojím může být učiněné peklo. Taktéž pro lidi s nízkým tlakem nebo jaterním/žlučníkovým onemocněním.

Příprava česnekového oleje není nijak náročná, zkuste si ji doma. Zdroj: Profimedia

Jak ho využít v kuchyni?

Hodí se do polévek, na maso, do marinád, do zeleniny, na potírání pečiva před i po upečení, do salátů, na dochucení brambor (jak pečených, tak vařených), na potření pizzy… vlastně všude tam kam ho přidat chcete.