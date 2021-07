Jak upéct vynikající, křupavý domácí chleba na pánvi. Návod ty, co neradi pečou

Došlo vám pečivo a nechce se vám do obchodu nebo jste mimo civilizaci? S naším jednoduchým receptem si domácí lahodný chléb upečete i na chatě, kde nemáte troubu.

Prázdniny jsou v plném proudu a slunečné počasí láká vyrazit na dovolenou. Ať už volný čas trávíte v kempu, na trampu, na chatě nebo chalupě, vždy si můžete připravit voňavé a čerstvé pečivo. Stačit vám bude pouze vařič a pánev s pokličkou.

Chléb na pánvi

Tento jednoduchý recept vyžaduje pouze 6 přísad. Je jedno, jestli neradi pečete, nemáte čas nebo se vám nechce zapínat trouba. Výroba tohoto chlebu vám nezabere více než 2 hodiny, z nichž téměř hodinu a půl těsto pouze kyne.

Jak připravit chléb na pánvi

Na těsto budete potřebovat 800 g žitné chlebové mouky, 7 g sušených kvasnic, 3 dl teplé vody, 30 ml slunečnicového oleje na smažení, 1 polévkovou lžíci cukru a sůl. Pokud plánujete, že si pečivo upečete na trampu v přírodě nebo se nechcete spoléhat na vybavení pronajaté chalupy, ingredience si navažte již doma. Také si můžete předem vyzkoušet, jaký objem má váš plecháček, který si berete s sebou na dovolenou. Přísady tak nemusíte brát společně s „plnou polní", ale dokoupit si je na místě.

Chleba si můžete upéct i v přírodě. Zdroj: Anna Vol/Shutterstock.com

Postup přípravy

Do misky nebo ešusu nalijte horkou vodu a v ní rozpusťte cukr, sůl a droždí. Zamíchejte a přidejte mouku. Rukama nebo vařečkou vytvořte kompaktní těsto. To si přemístěte na pomoučený vál a zpracujte ho do nelepivého bochánku. Poté ho vraťte do mísy a přikryjte utěrkou. Nechte ho cca půl až jednu hodinu kynout. Že je těsto vykynulé poznáte podle řady faktorů. Zvětší svůj objem asi o dvě třetiny a na jeho povrchu uvidíte bublinky. Těsto vyklopte na pomoučený vál a zpracujte do bochánku. Ten pak rozdělte na osm menších dílů, z nichž vytvarujte kuličky.

Do studené pánve s nepřilnavým povrchem kuličky vyskládejte. Zdroj: Mirjam Kavcic/Shutterstock.com

Pečení chleba

Do studené pánve s nepřilnavým povrchem kuličky vyskládejte. Nechte je ještě 15 minut odpočívat. Po uplynutí doby zapněte sporák nebo plynovou bombu na minimum a pod pokličkou zvolna pečte 15 minut. Bochánky budou zvětšovat svůj objem. Vrch pečiva pomažte olejem a obraťte. Pečte dalších 4-7 minut. Upečený chleba přemístěte na talíř. Nenechávejte ho vystydnout na pánvi, aby neztratil křupavost.

Zdroje: svetkreativity.cz, www.jaktak.cz, www.youtube.com