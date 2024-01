Připravte si domácí zdravou směs, kterou budete mít při ruce nejen ke snídani, ale i k případnému mlsání. Granola neboli pečené müsli jsou ideálním řešením pro zdravou výživu. A jak je dělá známý šéfkuchař Roman Paulus?

Granola je vlastně pečená směs nejčastěji z ovesných vloček, ořechů, semínek a sušeného ovoce. Přestože si podobné a již hotové výrobky můžete zakoupit v obchodě, nejlepší jsou vždy domácí. Vždy víte, co přesně obsahují a vyhnete se tak mnohým chemickým přísadám a často i nadměrnému množství cukru. Navíc příprava granoly nedá žádnou velkou práci a je jednoduchá. A dokonce si do ní můžete dát vše, co chutná zrovna vám.

Jak připravit granolu podle Romana Pauluse se podívejte v YouTube videu na kanále Kuchyně Lidlu:

Zdroj: Youtube

Granola podle Romana Pauluse

K přípravě domácí granoly budete potřebovat 300 g ovesných vloček, 2 lžíce slunečnicového oleje a 200 g mixu semínek a ořechů. Například slunečnice, dýně, pinie, mandle, lískové ořechy a sezamová semínka. Také 100 g sušeného ovoce, tedy rozinky, nakrájené švestky, křížaly, meruňky či brusinky. K základnímu dochucení se hodí špetka skořice, 2 lžíce strouhaného kokosu, 100 g javorového sirupu a 50 g medu.

close info Shutterstock zoom_in Granola nemusí mít vždy stejné složení, a tak zkoušejte nové kombinace.

Připravte směs

Nejprve v míse pečlivě promíchejte ovesné vločky, mix semínek a ořechů, skořici a kokos. Pak do této směsi přidejte slunečnicový olej, javorový sirup, med, případně i vanilkový extrakt a opět vše řádně promíchejte.

Fáze pečení

Takto připravenou směs rovnoměrně rozložte na plech předem vyložený pečicím papírem a vložte do trouby vyhřáté na 150 °C. Pečte asi tak půl hodiny. Každých 10 minut směs promíchejte, po 20 minutách do směsi zamíchejte i sušené ovoce a dopečte.

close info Natalia Ruedisueli / Shutterstock.com zoom_in Granolu uchovávejte ve sklenici nebo v dóze.

Můžete servírovat

Granolu si můžete dát ještě teplou. Je výborná s jogurtem, mlékem, kysanou smetanou a čerstvým ovocem, ale i jako posypka na smoothie. Vždy je však výhodné udělat si granolu do zásoby a před skladováním ji vždy nechte řádně vystydnout.

Jak granolu skladovat

Granolu vložte do čistých uzavíratelných dóz a skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Pozor na přístup vlhkosti, abyste zbytečně nepřišli o vůni a křupavost.

Nebojte se experimentovat

Granola nemusí mít vždy stejné složení, a tak zkoušejte nové kombinace. A pokud nejste na sladké, můžete si připravit i slanou variantu. Využijete ji nejen do salátů, ale i na těstoviny nebo do rizota.

