Domácí hot dog: Takový jste ještě nejedli! Křupavá houstička přímo z trouby

Klasické párky v rohlíku zná jistojistě naprosto každý. Tohle dokonalá rychlá pochoutka je oblíbená hlavně mezi dětmi, nepohrdnou jí ale ani dospělí. A to zvláště v případě, kdy si s její přípravou trošku více vyhrajete a nachystáte hot dogy poněkud netradičně. Hot dogy zabalené v podomácku vyrobeném těstě vykouzlí úsměv na tvářích všech vašich hostů.

V našich končinách se párky v rohlíku nejčastěji připravují z klasických rohlíků, které se buď vydlabou, nebo rozříznou, následně se do nich vloží teplý párek a zalije se pořádnou dávkou kečupu či hořčice. Ve Spojených státech, odkud tato rychlá pochoutka pochází, si lidé s její výrobou přece jen vyhrají o něco více. V hot dogu pak nechybí například osmažená cibulka, kyselá okurka anebo další zelenina. Kromě toho se párky nevkládají do rohlíků, ale do opečených žemlí, které výslednému pokrmu dávají ještě lahodnější a plnější chuť.

Hot dogy se dají naplnit prakticky čímkoliv. Zdroj: Shutterstock

Křupavé hot dogy

Dokonalou žemli si poměrně snadno připravíte i sami doma. Není na tom nic složitého a hot dogy si díky ní mnohem více vychutnáte. Výrobu hot dogů lze ale ještě více ulehčit. Stačí totiž párky i s omáčkou do těsta zabalit a na stole vám přistane naprosto jedinečný „párek v rohlíku”, který je neodolatelně křupavý ze všech stran.

Na těsto na žemli budete potřebovat:

500 gramů hladké mouky

130 gramů podmáslí

110 gramů vody

40 gramů změklého másla

20 gramů slunečnicového oleje

25 gramů cukru

1 vejce

7 gramů sušeného droždí

10 gramů soli

Na náplň:

12 párků (ideálně kvalitních s vysokým obsahem masa)

6 lžic kečupu nebo barbecue omáčky

200 gramů nastrouhaného sýru

1 cibuli

Hot dogy v domácí žemli jsou naprosto bezkonkurenční. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Ve větší míse promícháme mouku se sušeným droždím, cukrem a solí. Pak přilijeme vlažnou vodu, podmáslí, olej, vyklepneme do mísy vajíčko a přidáme změklé máslo. Všechno společně vypracujeme v kypré a lehce lepivé těsto. Kdo má doma kuchyňského robota, práci si značně usnadní.

Hotové těsto zakryjeme utěrkou a dáme jej kynout na teplé místo na 90 minut. Po uplynutí času přemístíme těsto z mísy na vál a rozdělíme jej na několik kousků, přičemž každý kousek těsta by měl vážit zhruba 80 gramů.

Vezmeme si kousek těsta a rozválíme jej do tvaru většího obdélníku. Potřeme jej kečupem a zabalíme do něj párek společně s trochou sýru a kousky cibule. Takto postupujeme do doby, než spotřebujeme všechno těsto. Hotové hot dogy schováme pod utěrku a necháme je ještě asi 30 minut dokynout.

Na dno trouby vložíme malý pekáček s asi 300 mililitry vody a troubu zapneme na 190 °C. Díky horku se bude voda odpařovat, což významně zlepšuje pečení žemlí. Jakmile je trouba správně vyhřátá, nakynuté hot dogy potřeme rozšlehaným vajíčkem a dáme je péct na asi 30 minut, aby byly krásně zlatavé. A je hotovo. Pečené hot dogy necháme krátce zchladnout a můžeme se do nich pustit. Skvěle chutnají jak studené, tak teplé.

TIP: Náplň do hot dogů si můžete upravovat podle svých vlastních preferencí. Kečup můžete nahradit hořčicí, cibuli můžete úplně vynechat. Fantazii se zkrátka meze nekladou.