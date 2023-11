Křupavé houstičky s máslem jsou pokrm, kterému snad nikdo neodolá. Neběhejte pro ně do obchodu, ale naučte se péct domácí housky. Postup není nijak náročný a slibujeme vám, že jiné už chtít nebudete.

Čerstvé pečivo je samo o sobě lahůdka. Když ale zmíníme křupavoučký rohlík nebo housku s máslem, to už je pojem, kterému rozumí snad všichni. Dnes se dá sehnat čerstvé pečivo snadno, ne vždy se ale chce běžet do obchodu. Naučte se péct lahodné houstičky sami. Není to nic složitého a chuť je nepřekonatelná.

Příprava bleskem

K přípravě domácích houstiček nepotřebujete žádné speciální suroviny. Základem je hladká mouka, mléko a kvásek. Jediné, co je potřeba dodržet, je správný postup. Jak na přípravu kvásku krok za krokem a na zadělání těsta se podívejte ve videu na YouTube kanálu Taká obyčajná žienka domáca:

Zadělat těsto a je téměř hotovo

Těsto na houstičky je kynuté, to znamená, že si předem musíte aktivovat kvásek, respektive zjistit, zda je droždí v dobré kondici a těsto díky němu vykyne. Připravte si 250 mililitrů mléka a ohřejte jej. Mělo by být příjemně teplé, rozhodně ne horké. Smíchejte mléko s čajovou lžičkou cukru a 22 gramy čerstvého droždí. Odložte na kuchyňskou linku a počkejte asi deset minut. Pokud je droždí aktivní, tvoří se v mléce bublinky, je nejvyšší čas smíchat ostatní suroviny.

close info MarkoBr / Shutterstock.com zoom_in I když se uvádí v receptech často olej, můžete jej nahradit sádlem, které pečivu dodá lahodnou chuť.

Olej nebo sádlo

Do mísy prosejte půl kilogramu hladké mouky a přisypejte jednu a půl lžičky soli. Přidejte dvě polévkové lžíce oleje nebo sádla. Sádlo dodá houstičkám lahodnou chuť a zároveň malinko jinou než obyčejný olej. V případě, že chcete použít olej, volte řepkový, má vyšší bod zakouření. K moučné směsi přilijte vzešlý kvásek a dejte se do vypracování hladkého těsta. Buď se do toho můžete pustit ručně, počítejte ale s tím, že je potřeba těsto hníst alespoň deset minut a svaly dostanou malinko zabrat, nebo využijte pomoc kuchyňského robota a nechte vypracovat těsto v něm. Hotové by mělo mít krásně hladký tvar a mělo by se odlepovat od mísy. Jakmile je dobře uhnětené, přikryjte jej čistou utěrkou a odložte na teplé místo, kde bude hodinu kynout. Kynutí můžete podpořit, pokud jej postavíte nad mísu s teplou vodou.

close info Shutterstock zoom_in Kynuté těsto rychle nabyde, když jej umístíte nad mísu s teplou vodou.

Metoda inspirovaná dálkami

Vykynuté těsto rozdělte na 8 stejně velkých dílů a upleťte z nich housky tak, jak vidíte na videu. Houstičky nechte ještě půl hodiny kynout na plechu, potom je upečte. Pokud domácím houstičkám přijdete na chuť a baví vás zkoušet nové věci, připravte si je příště metodou tang zhong. Nemusíte se omezovat jen na housky, stejně můžete upéct i rohlíky. Díky metodě, která je rozšířená hlavně v asijském regionu, bude pečivo mnohem vláčnější a lahodnější. Z původních ingrediencí v receptu oddělíte 25 gramů mouky a zalijete 125 mililitry vody a na mírném plameni vymícháte těstíčko, které by mělo konzistencí připomínat hustší bešamelovou omáčku. Ostatní suroviny navážíte, jak jste zvyklí a než se pustíte do hnětení, přidáte do mísy k surovinám i onu kašičku. Hotové pečivo bude o poznání vláčnější a chutnější.

