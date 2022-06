Nejlepší jahodová zmrzlina: Jen tři ingredience a hotová bleskem

Sezóna jahod začíná a s ní i sezóna zmrzliny. Nejlepší zmrzlina je ta doma vyrobená, vyzkoušejte náš rychlý recept, který vás nadchne.

Jahod není nikdy dost, existuje tolik možností, jak je zpracovat. Jednou z nich je domácí jahodová zmrzlina, takže pokud máte dostatek místa v mrazáku, můžete se pustit do práce.

Zmrzlina, anebo sorbet?

Mimochodem, víte jaký je rozdíl mezi zmrzlinou a sorbetem? Sorbet je stejně jako zmrzlina mražený dezert, ovšem připravuje se pouze z ovoce, cukru a vody, neobsahuje mléčnou složku (smetana, mléko) a jeho konzistence je mnohem hrubší než u zmrzliny. Dal by se přirovnat k mražené ovocné tříšti. Zmrzlina je díky směsi smetany nebo mléka, cukru a někdy i vajec a dalších přísad mnohem krémovější a hladší. Jak do sorbetu, tak do zmrzliny můžete přidat i svěží bylinky, jako třeba mátu nebo meduňku, do sorbetů se často přidává citronová šťáva nebo sekt.

Sorbet má hrubší konzistenci. Zdroj: Profimedia

Domácí jahodová zmrzlina

Suroviny:

40 g vanilkového nebo krupicového cukru

450 g jahod

100 ml smetany

Postup:

Misku, ve které budete zmrzlinu mrazit, si předem nachlaďte v mrazáku. Jahody vidličkou rozmačkejte, přidejte cukr dle chuti a smetanu.

Následně vše rozmixujte a nalijte do nádoby. Vložte do mrazáku na minimálně 6 hodin. Podávejte ozdobené mátou.

Můžete použít i tyčový mixér. Zdroj: Profimedia



Domácí jahodový sorbet se sektem

Podávejte v nachlazených sklenicích. Zdroj: Profimedia

Suroviny:

150 g krupicového cukru

450 g jahod

1 lžíce čerstvé citronové šťávy

100 ml sektu

Postup:

Cukr v kastrůlku zalijte 150 ml vody a zahřívejte asi 1 minutu, dokud se zcela nerozpustí. Nechte vychladnout.

Jahody omyjte, nechte okapat a odstopkujte. Následně je rozmačkejte, zalijte cukrovou vodou, přidejte citronovou šťávu, sekt a rozmixujte.

Směs propasírujte přes síto, přelijte do plastové krabičky a dejte do mrazáku. Jakmile směs zmrzne, důkladně ji rozmixujte a uložte do mrazáku.

