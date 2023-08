Domácí kečup z trouby. Skoro bez práce, za pár korun zásoba na celý rok

Máte na zahradě přebytek rajčat a nevíte, co s nimi? Vyzkoušejte tento jednoduchý a cenově dostupný recept na domácí kečup připravený z trouby. Téměř bez námahy a za skvělou cenu získáte zásobu tohoto oblíbeného omáčky na celý rok.

Zeleniny není nikdy dost. Obzvlášť v dnešní době, kdy ceny zeleniny jsou vysoké a s chladnějším počasím budou ještě stoupat. Pokud tedy máte dostatek rajčat ze zahrádky, neváhejte a vyrobte si z nich třeba kečup.

Mimochodem, víte o tom, že tahle rajčatová omáčka pochází původní z Asie? Název kečup je vlastně odvozený ze slova ke-tsiap, což v čínštině znamená fermentovaná rybí omáčka, kterou do Evropy přivezli v 17. století angličtí námořníci. Původně šlo o východoindickou omáčkou s velkým obsahem octa. Angličané pak ochucovadlo zkoušeli vyrábět z ančoviček, hub nebo dokonce z ořechů.

Na videu uvidíte přípravu domácího kečupu krok za krokem:

Rajčata jako nová přísada

Jak se tedy do kečupu dostala rajčata? Tahle přísada se v kečupu objevila až v 19. století a to díky ohijskému lékaři Johnu Cooku Bennettovi, který (i přestože byla rajčata považovaná za jedovatá), je přidal do svého pokusného vzorku kečupu.

Rajčatové pyré vypadalo dobře a dokonce i dobře chutnalo. Bennett se proto rozhodl ho představit široké veřejnosti, která považovala rajčata za nebezpečné a jedovaté plody. „Nejsou vůbec jedovaté, naopak léčí!“ hlásal vynálezce rajčatové verze kečupu a nebál se ve svém kečupovém klání pokračovat. Dokonce si pořídil výrobnu rajčatových kečupů a vydával rajčatové kuchařky.

Za rajčata v kečupu vděčíme ohijskému lékaři Johnu Cooku Bennettovi. Zdroj: Profimedia

Vitaminy ve sklenici

Naštěstí lidé jsou tvární a dají se přesvědčit. Díky tomu se rajčata dostala na naše stoly. Třeba i ve formě kečupu. Tohle ochucovadlo je v Čechách velmi populární, a to dokonce natolik, že ho omladina bere jako „zeleninu“. Domácí kečup není chemicky upravovaný, a proto má více blahodárných látek než ten kupovaný, zejména vitamin A, E a minerální látky jako je draslík, železo, vápník či hořčík. A to je důvod, proč byste si měli pár lahviček téhle lahůdky vyrobit do zásoby. Dnes vám představíme domácí kečup pečený v troubě. Je rychlý, vynikající a chuťově rozmanitý. Tak jdeme na to!

Rajčata rychle podléhají zkáze. V kečupu se z nich budete těšit celý rok. Zdroj: Profimedia

Domácí kečup pečený v troubě

Omytá rajčata nahoře nařízněte do tvaru „x“ a nechte spařit v horké vodě. Slupka vám pak půjde snadněji oloupat. Poté plody nakrájejte na větší kusy a společně s nasekanou červenou paprikou, cibulí a česnekem dejte do pekáčku. Zeleninovou směs ochuťte octem, cukrem, hřebíčkem, novým kořením, sladkou paprikou a bobkovým listem. Všechny přísady promíchejte a pečte v troubě na 200 °C zhruba 1,5 hodiny.

Finále a dávkování

Máte upečeno, ale směs je příliš řídká? Pokud ano, tak ji nechte v troubě ještě chvíli prohřát. V opačném případě můžete pokračovat v dalším postupu. Vyndejte z pekáčku bobkový list, nové koření a hřebíček. Směs zlehka rozmixujte, propasírujte a nadávkujte do vymytých a vysušených zavařovacích sklenic. Jakmile kečup zavíčkujete, nechte ho pro jistotu ještě sterilizovat při teplotě 80 °C. Po 20 minutách ho vytáhněte a dejte odpočívat dnem vzhůru. Hotový kečup skladujte na chladném, suchém a tmavém místě. Výborně se hodí do omáček, dresinků, polévek, marinád, těstovin, rizota, k rybám, klobásám nebo coby rajčatový základ na pizzu.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.privatkoch-hamburg.de, www.bestrecepty.cz