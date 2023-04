Domácí krutony do vývaru: Tenhle trik z nich udělá tu nejkřupavější delikatesu!

Křupavé krutony jsou nedílnou součástí mnoha polévek, hodí se ale také například i do salátů. Jejich příprava je velmi jednoduchá, je ale třeba se držet několika pravidel, aby byly krutony co nejlepší. Důležité je, aby byly správně opečené a po vložení do polévky nezměkly. Víte, jak na to?

Výroba křupavých krutonů není nijak náročná. Přesto je ale mnozí dělají špatně a zbytečně se tak připravují o skutečně skvělý chuťový zážitek. Rozhodně nestačí jen opéct na kostičky nakrájený chleba nebo rohlík a čekat, že budou krutony dokonalé. Aby totiž nebyly nudné, musíme jim trochu pomoci.

Krutony připravujte s předstihem

Aby byly krutony opravdu křupavé, je třeba je připravovat z alespoň den starého pečiva. A také se vyplatí se do přípravy pustit s dostatečným předstihem. Starší pečivo si nakrájejte na menší kostičky a nechte je oschnout. Teprve pak se pusťte do jejich opékání. Díky tomu budou totiž krutony tak akorát tvrdé a po vložení do polévky si svou křupavost dlouho udrží a nestane se z nich během chvilky polévkou nasáklá hmota.

Ochucené krutony

Dobře opečené krutony v polévce sice krásně křupnou, ale nedodají jí žádná další chuť. Proto je lepší je ještě před opečením smíchat s nejrůznějším kořením anebo například sýrem a prolisovaným česnekem.

Krutony v troubě

Jakmile krutony ochutíte, máte dvě možnosti – buď je opečete nasucho na pánvi, nebo v troubě. Druhá varianta sice vyžaduje více času, výsledek ale rozhodně stojí za to. V troubě jsou totiž kousky nakrájeného pečiva vystaveny teplu podstatně delší dobu než na pánvi, a tak jsou ještě více křupavé.

Troubu si předehřejte na 180 stupňů Celsia a nakrájené krutony do ní vložte zhruba na 15 minut. Během té doby několikrát krutony na plechu promíchejte, aby byly rovnoměrně opražené. Mezitím, co se krutony pečou, si na pánvi rozehřejte trochu sádla a na něm rychle orestujte prolisovaný česnek. Opečené krutony pak na pánvi smíchejte s česnekovým sádlem a na tři minutky je ještě vraťte do trouby. To zamezí tomu, aby nasákly sádlo, a budou naprosto famózní.

Krutony ze slaniny i sýru

Kromě klasických krutonů z pečiva si můžete připravit křupavý komponent do polévky také například ze sušené šunky nebo slaniny. Takové krutony jistě ocení například celiaci. Berte však na vědomí, že slaninové krutony nebo krutony ze sušené šunky se spíše hodí do krémových polévek. V klasickém vývaru by úplně nevynikly.

Slaninu či sušenou šunku jednoduše nakrájejte na kostičky a opečte ji na troše olivového oleje na pánvi. Hotové krutony položte na chvíli na papírovou utěrku, která nasákne přebytečný tuk, a krutony budou krásně křupavé.

V poslední době jsou velmi populární i sýrové krutony neboli chipsy. Na ty si nastrouhejte tvrdý sýr (například parmezán) a ze sýru udělejte menší hromádky na pečicím papírem vystlaný plech. Plech pak vložte do vyhřáté trouby a vyčkejte, dokud se hromádky ze sýru neroztečou a na povrchu lehce nezezlátnou. Sýrový chips oceníte nejvíce například v rajčatové polévce.