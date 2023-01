Domácí zakysaná smetana. Lepší než z obchodu a hotová bleskem

Chcete si doma připravit zakysanou smetanu? Pokud se z nějakého důvodu nedostanete do obchodu a máte smetanu ke šlehání, pak je to určitě možné i doma. Vznikne vám krásně hustá a hladká zakysaná smetana, kterou můžete použít, jak je libo. A co dělat, když potřebujete na druhý den smetanu ke šlehání?

Když doma není zakysaná smetana

Příprava domácí smetany je úplně jednoduchá a zvládne ji určitě každý. Hodí se především pokud jste z nějakého důvodu pořídili šlehačku, a ne zakysanou smetanu, nebo prostě nebyla k mání. Faktem ale zůstává, že smetanu mít musíte, protože tu z krabicového mléka rozhodně nevyrobíte, anebo snad ano? I na výrobu smetany ke šlehání je tu finta.

Jak se dělá domácí zakysaná smetana

Na přípravu domácí zakysané smetany budete potřebovat jen 60 ml normálního mléka jakéhokoli obsahu tuku, ten totiž rozhodně doženete přidáním 250 ml 30% smetany. Aby byla smetana kyselá, vysrážela se a zhoustla, budete také potřebovat 2 lžíce citronové šťávy, přefiltrované nebo scezené přes jemné sítko.

Na přípravu si nachystejte dostatečně velkou sklenici nebo nevelkou misku. Do mléka přidejte smetanu a také šťávu z citronu, ta musí být ale opravdu dobře očištěná od kousků dužniny i peciček. Dejte si na tom záležet. Veškeré ingredience dobře promíchejte. Po chvilce by měla směs začít houstnout, pak přestaňte míchat, sklenici přikryjte utěrkou nebo ubrouskem a nechejte přes noc, tedy zhruba 7 až 10 hodin odpočinout v lednici.

Druhý den by měla být zakysaná smetana hotová. Bude pěkně hustá i krémová a okamžitě také k použití nebo ji můžete několik dnů v chladu skladovat.

Smetana ke šlehání

Smetana se vyrábí z čerstvého mléka. Našli jsme ale trik, který slibuje i domácí výrobu smetany ke šlehání bez toho, abychom měli čerstvé mléko od krav. Jak to funguje?

Jistě víte, že když smetanu šleháte příliš dlouho, zdrcne se v máslo. Pokud se chcete dostat zpět ke smetaně, ze které by šlo šlehačku opět připravit, můžete si ji zkusit vyrobit ze 125 g másla, které rozpustíte v litru oslazeného mléka.

Mléko s máslem mírně zahřívejte, dokud se máslo nerozpustí, a pak směs důkladně promixujte, aby se máslo a mléko dobře spojily. Tuto tekutinu nechejte v lednici asi 10 hodin, než ji budete chtít vyšlehat na šlehačku.