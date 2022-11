Domácí loupáčky: Takhle chutnaly v dětství. Připomeňte si recept z roku 1980

Makovky neboli loupáčky jsou klasika. Upečte si je sami doma a zavzpomínejte spolu s námi na chuť dětství. Upéct domácí loupáčky je jednodušší, než byste čekali.

Jsou lahodné, měkoučké, voňavé a chutné. Loupáčky nebo chcete-li makovky byly hlavním snídaňovým chodem všech školáků. Stačilo je namazat máslem a marmeládou, anebo je sníst jen tak, a mohlo se vyrazit na autobus. Zatímco dříve tohle pečivo platilo za levné a stálo pár halířů, dneska za loupák zaplatíte kolem deseti korun. Pokud máte početnější rodinu, pak se taková ranní „loupáková seance“ pěkně prodraží. Proto neváhejte a upečte si makovky doma.

Domácí loupáčky jsou nejlepší!

Jak na to, krok za krokem, se můžete podívat v následujícím videu:

Máme pro vás recept z roku 1980, který je generacemi prověřený a skvěle funguje. Připravte si 500 g hladké mouky, 50 g cukru krystalu, 50 g másla, ½ kostky droždí, špetku soli, 1 vejce, citronovou kůru, 1 malý panák tuzemského rumu, 200 ml farmářského mléka a trochu máku. Jakmile máte ingredience poskládané, můžete začít.

Do hrníčku nalijte mléko a mírně ho ohřeje na „prstovou teplotu“. Prstová teplota je taková, že když do mléka ponoříte prst, nespálíte se. Do mísy nasypte hladkou mouku a promíchejte ji se špetkou soli. Pak do směsi přidejte cukr, ½ kostky droždí, vlažné mléko, 1 vrchovatou lžíci citronové kůry, máslo a rum. Jakmile vám vzejde kvásek, těsto zpracujte rukama. Nakonec do těsta ještě zapracujte trochu rumu a nechte vykynout. Po půlhodince odpočinku už získá těsto na objemu. Na váze si odvažte kusy po 75 g – z každého z nich bude jeden loupáček.

Domácí makovky chutnají lépe a vyjdou vás o dost levněji. Zdroj: Profimedia

Tvarování do rohlíčků či žemlí

Z jednotlivých kusů těsta si vytvořte bochánky, které potřete vodou. Vytvarujte je tvořítkem na žemle případně z nich udělejte rohlíčky. Opakovaně je potřete směsí, kterou jste si připravili z rozšlehaného vejce a trochy minerálky. Nakonec makovky zasypte nemletým mákem a upečte v předehřáté troubě na 240 °C. Hotové loupáčky jsou vláčné, nadýchané a voňavé. Dopřejte si jich celou mísu!

Součástí domácího receptu na makovky je i rum. Ale nemusíte mít strach, pečením se vypaří, takže neohrozí velké ani malé jedlíky. Zdroj: Profimedia

Malá zajímavost navíc

Klasická makovka může mít tvar žemle, ale i rohlíku. Ten za svůj tvar údajně vděčí vídeňskému pekaři Peteru Wendlerovi. Ten začal péct rohlíkové pečivo na počest Vídně, která se v roce 1683 ubránila vpádu Turků. Předlohou pro rohlík byl vlastně půlměsíc – tedy symbol islámu.

