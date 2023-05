Domácí majonéza podle šéfkuchaře: Chutnější než kupovaná a zvládne ji i nešika

Domácí jídla bývají nejlepší a nejchutnější. U majonézy tomu není jinak. Přestože se jí mnoho kuchařů bojí, příprava domácí majonézy není nijak složitá a zvládne ji každý. Stačí dodržet základní postup a lahůdka je na světě. Jak na to? Poradí vám skvělý šéfkuchař Roman Paulus.

Patří mezi nejoblíbenější omáčky po celém světě. Grilování si bez ní neumíme představit. Bývá základem salátů, přidává se do moučníků a pokrmům dodá nezaměnitelnou chuť. Tušíte správně, řeč je o majonéze. Postup výroby je jednoduchý, stačí dodržet jednoduchá pravidla a je takřka nemožné ji pokazit.

Majolka podle mistra

Jak na základní majonézu, kterou pak můžete vylepšovat podle chuti a preferencí, se podívejte na videu:

Základní omáčka je lahodná sama o sobě, ale vy ji můžete ještě vylepšit. Přidáním miniokurek cornichonek, kaparů a šalotky z ní vytvoříte lahodnou tatarskou omáčku. Správnými ingrediencemi ji zase pozvedněte na koktejlovou omáčku třeba ke krevetám, nebo ji rovnou využijte jako základ pro remuládu.

Žloutky v hlavní roli

Trochu ošemetné může být použití čerstvých žloutků pro přípravu majonézy. Pokud se rozhodnete použít klasická vejce, dbejte na to, aby byla co nejčerstvější a na vhodnou manipulaci při oddělování bílků od žloutků. Skořápka a bílky by mohly být zdrojem salmonely. Proto je mnohem jistější a bezpečnější pro výrobu majonézy použít pasterizované žloutky, které se už dnes dají sehnat v obchodě.

Dnes jsou vejce dobře kontrolována, pokud jsou navíc perfektně čerstvá, použít je můžete. Jinak se poohlédněte po pasterizovaných žloutcích. Zdroj: Shutterstock.com / Segen

Výběr oleje

Na čtyři žloutky počítejte s půl litrem oleje. Volba druhu oleje je jen na vás. Pokud netoužíte po výrazné chuti, sáhněte po slunečnicové klasice. Nepřidávejte ale ten nejlevnější. Naopak, použít můžete za studena lisovaný. Z majonézy se pak stane v rozumném množství docela zdravá omáčka.

Vyzkoušet můžete i jiné chuťově neutrální oleje, jako například avokádový. Tento olej je plný vitaminů, za zmínku stojí vitaminy skupiny B, vitamin C a E. Kromě toho olej obsahuje kyselinu olejovou, ta snižuje hladinu LDL cholesterolu v krvi a má příznivé účinky na kardiovaskulární systém. Je nabitý antioxidanty a chrání před volnými radikály. Jeho cena je vyšší, takže majonézu rozhodně nepřipravujte jen z něj. Pokud ale část slunečnicového oleje avokádovým nahradíte, na chuti nic nepoznáte a uděláte něco pro své zdraví. Výraznou a velmi specifickou chuť majonézy zase získáte použitím olivového oleje.

Avokádový olej je zázrak, můžete jej trochu při výrobě použít. Posílíte své zdraví. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak na věc?

Do mísy si připravte žloutky, neměly by být právě vyndané z lednice, jinak se omáčka srazí. K nim přilejte trochu citronové šťávy. Dobře ale funguje i kvalitní bílý vinný ocet. Mírně osolte. Nyní přichází nejnáročnější část. Olej si připravte ideálně do karafy, aby se vám s ní dobře manipulovalo a druhou ruku jste měli volnou ke šlehání. Jednou rukou hbitě olej zašlehávejte do žloutků metličkou a pomocí druhé stále přilévejte olej, dokud majonéza nebude mít požadovanou konzistenci. Buď si ji vychutnejte takto v její základní podobě k masu, domácím hranolků, nebo ji vylepšete třeba na zmiňovanou tatarskou omáčku.

Zdroje: www.youtube.com, www.celostnimedicina.cz