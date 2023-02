Margarin si za pár korun vyrobíte snadno doma. Zvládne to i dítě

Mít doma něco na chleba, je základ. Pokud se vám nechce utrácet za drahé máslo, máme pro vás variantu – levný domácí margarín!

Tuk jako tuk. To si možná říkali ve francouzko-pruské válce, kdy chybělo pořádné jídlo a synovec slavného Napoleona III. Hledal levnější variantu másla pro své vojáky. Jenže to nebylo tak snadné a tak objeviteli téhle „božské many“ slíbil odměnu. A nakonec to mělo úspěch. Francouzský chemik Mechel Eugéne Chevreul jednoho dne v roce 1831 objevil mastnou kyselinu. A protože měla na sobě zvláštní perlové usazeniny, pojmenoval ji podle řeckého výrazu Margarita (perla). A tak se zrodila kyselina margarová, která je základem margarínu.

Falešné máslo pro vojáky

Tehdejší výroba margarínu spočívala ve stloukání hovězího loje s mlékem, ze kterého vznikal předchůdce dnešního margarínu. Chytrý chemik si svůj vynález patentoval a pak ho v roce 1871 prodal nizozemské společnosi Jurgens. Margarín ovládl Evropu i Ameriku s stal se i levnou náhražkou másla v době 1. světové války. Tehdy ale o žádnou „mňamku“ moc nešlo. Někteří výrobci do něj dokonce přidávali žluté barvivo, aby byl margarín podobný máslu. Na margarínu vyrostly celé generace našich předků a leckdy byl dokonce žádanější než drahé máslo, protože měl delší dobu trvanlivosti a snadněji se roztíral.

Margarín se dobře roztírá na pečivo. Zdroj: Profimedia

Rostlinný tuk v čase

Dnešní margarín je mnohem kvalitnější, obsahuje 80 % tuku a emulgátory (zejména lecitin), které zabraňují, aby se tuk rozložil na vodu a olej. Někteří výrobci přidávají do margarínu beta-karoten (kvůli zlatavé barvě), máslové aroma a vitamin A, D, které z tuku mají vytvořit zdravější variantu másla. Domácí margarín, který vám dnes představíme, je také plný živin. A připravíte si ho poměrně snadno a rychle. Tak pojďtme na to!

Margarín si můžete vyrobit sami. Ve videu je postup krok za krokem.

Domácí margarín z rostlinného oleje

Připravit si ho můžete kdykoliv, protože suroviny na něj najdete vždycky. Připravte si 1 díl 100 % rostlinného tuku, 2 díly rostlinného oleje, 1 díl pasterovaných vaječných žloutků a 1 díl mléka. Do vodní lázni předehřáté na 40 °C vložte misku, v níž rozpusťte rostlinný tuk. Poté přidejte olej a vaječný žloutek. Směs promíchejte a odstavte z vodní lázně. Pak pokračujte v míchání a přidejte poslední surovinu – mléko. Směs přeneste do lázně se studenou vodou a několika kostkami ledu. Margarín znovu míchejte, dokud nezíská tužší a lesklou konzistenci. Pak už máte vyhráno!

Na výrobu domácího margarínu stačí pár surovin. Zdroj: Profimedia

Domácí margarín z ovesné smetany

Do hluboké mísy nalijte 100 ml ovesné smetany (seženete ji třeba v drogerii Dm), 200 ml rozehřátého kokosového oleje a 60 ml rostlinného oleje podle vlastní volby. Můžete použít třeba slunečnicový, řepkový, olivový nebo kombinaci dvou z nich. Směs okořeňte ½ lžičky soli a ½ lžičky mleté kurkumy, která dodá margarínu hezkou barvu.

Všechny přísady rozmixujte a výslednou směs nalijte do uzavíratelné sklenice. Nakonec do velké mísy dejte led s vodou. Do středu položte sklenici s margarínem a míchejte ho tak dlouho, dokud neztuhne. Hotový margarín dejte na půl hodiny do mrazáku a poté ho přesuňte do lednice, kde vám vydrží i měsíc. Domácí margarín má příjemnou lahodnou chuť a hezky se roztírá. Určitě budete spokojeni.

