Jak jednoduše vyrobit domácí máslo: je levnější, chutnější zdravější

Je to podobně jako s chlebem. Kdo si jej jednou začal péct doma, už nedokáže přestat. Domácí máslo je v porovnání s kupovaným chuťová výhra asi tak tisíc procent. A pokud se už do toho pustíte, přidáním pár ingrediencí navíc si můžete vyrobit i máslo bylinkové, nebo jakékoli jiné.

Máslo si kupuje skutečně naprostá většina běžných domácností. Vyrobit domácí máslo je sice o dost těžší než jen zajít do obchodu, ale rozhodně nebudete litovat. Na jeho výrobu potřebujete přešlehat smetanu a poté odsedit a vytlačit přebytečné podmáslí.

Cenově se jistě vyplatí!

K výrobě domácího másla potřebujeme pouze smetanu ke šlehání. Můžete použít i zakysanou s vysokým procentem tuku, máslo pak bude trochu nakyslé. Takto vyrobené máslo vás vyjde a stejnou cenu jako v supermarketu, to chuťově horší, a ještě navíc v akci. Máslo vás může vyjít dokonce i levněji než v obchodě, zejména pokud si vyrobíte to bylinkové nebo slané – jejich cena je totiž v maloobchodech daleko vyšší, asi 80 korun za 250 g slaného másla a u bylinkového dokonce 100 korun za 250 g.

Na výrobu domácího másla potřebujeme jen smetanu s vysokým obsahem tuku Zdroj: profimedia

Jak vybrat smetanu

Kupte si dvě čtvrtlitrové smetany, dejte si však pozor, aby nebyla smetana ošetřená metodou UHT! Proto nekupujte smetanu trvanlivou, ale jen tu čerstvou. A nezapomeňte, musí to být smetana ke šlehání, ne ta na vaření - z té máslo neuděláte. Měla by obsahovat minimálně 30 % tuku, čím více, tím lépe.

Pak už jen šleháme a šleháme

Se smetanou byste měli pracovat tehdy, má-li pokojovou teplotu. Nalijte ji do vyšší nádoby a začněte šlehat pomocí ponorného mixéru. V momentě, kdy budete mít krásné kopečky šlehačky, kterou byste běžně použili na dezerty nebo na jahody, šlehejte dál.

Smetana se tak musí srazit, aby se tuk pomalu začal oddělovat od podmáslí. Když se podmáslí konečně odděluje, postupně ho slévejte. Můžete jej vypít nebo použít například na upečení domácího chleba.

Jakmile už šleháte pouze hustou hmotu, vyklopte ji. Na dřevěném prkénku hmotu hněťte pod proudem studené vody, aby se z ní vyloučilo veškeré podmáslí. Dostanete tak kompaktní hladký bochánek. Takto připravené máslo dejte do máslenky, do alobalu nebo do potravinové fólie.

Bylinková másla je možné dochutit podle libosti Zdroj: profimedia

Bylinkové nebo česnekové?

Máte-li rádi másla ochucená, jen si hotové čisté máslo dochuťte podle libosti – bylinkami, česnekem, sušenými rajčaty. Bylinky je potřeba nasekat na co nejdrobnější kousky, česnek je potřeba prolisovat nebo použít sušený. Všechny zvolené ingredience přidejte do misky se změklým máslem a několik minut míchejte.

Hotové máslo uložte na hodinu do lednice. Poté postupujte stejně, jako u másla neochuceného.

Kvalita!

Jednou z největších předností doma vyrobeného másla je jeho kvalita. Kupované máslo až na občasné náhodné výjimky vůbec nechutná dobře. Lepí se na pusu, zůstává po něm pachuť, snadno se maže na pečivo hned po vyjmutí z lednice. Dnes již není potřeba nechat ho venku trochu odstát… Mléčný tuk je po vytažení z lednice tvrdý a tuhý a potřebuje vytemperovat na pokojovou teplotu, aby se stal poddajným. Ne jako margarín, který je tvárný, kdykoli si vzpomenete.

Dívejte se na obaly

Nejlepší máslo se na obalu jmenuje „čerstvé“. Má datum spotřeby a není starší než 20 dní od výroby. Všechny ostatní výrobky označené jen slovem máslo, případně slovem máslo s jakýmkoli jiným dodatkem, například farmářské máslo, selské máslo, jihočeské máslo, nedělní máslo, horácké máslo, stolní máslo, už podmínku čerstvosti splňovat nemusí a místo data spotřeby mají minimální trvanlivost.

Často pocházejí ze zásob dlouhodobě uložených v mrazáku, následně rozmražených, znovu prohnětených, v lepším případě kvůli lepší chuti částečně smíchaných s čerstvým máslem a teprve poté vypuštěných do prodejní sítě. Tato másla mají logicky horší chuť, mně na nich vadí i podivná mazlavost za nízkých teplot.

Až tehdy, když porovnáte chuť domácího másla s máslem kupovaným, pochopíte, zda jeho příprava v domácích podmínkách za to stála.

Korunka ke korunce

Průměrná cena smetany je zhruba 20 korun za 250 ml a z 500 ml smetany připravíte asi 200 g másla. Klasická čtvrtka másla, která má 250 g, vás tak doma vyjde zhruba na 50 korun, což je nejnižší cena, za kterou momentálně máslo koupíte v supermarketu, pokud není v akci.

Tak co, stále si myslíte, že se to nevyplatí? Chuťově jistě ano!

Zdroje:

https://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-domaci-maslo-recept.html

https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/jak-vyrobit-domaci-maslo-podrobny-recept-krok-za-krokem-3351.html

https://www.kucharkaprodceru.cz/domaci-maslo/

https://www.youtube.com/watch?v=vgH07SKgK-0

https://www.toprecepty.cz/recept/49871-domaci-maslo/