Zdravé domácí máslo: Stačí 2 levné ingredience a výsledek je úžasný. Podívejte

Proč by mělo být domácí máslo zdravé nebo zdravější? Jak nejspíš tušíte, máslo je pořád máslem, ale pokud si jej vyrobíte doma, můžete si být rozhodně jistí tím, že v něm není nic navíc. Jde ve skutečnosti jen o mléčný tuk, který můžete získat ze smetany nebo také z jogurtu.

Výroba domácího másla je v podstatě velmi jednoduchá a teoreticky může být levnější, pokud budete moci koupit tučný jogurt nebo smetanu za velmi nízké ceny. Vzhledem k tomu, že na balení mléčných produktů mají výrobci povinnost uvádět obsah mléčného tuku, je hned také jasné kolik másla budete schopní z konkrétního produktu získat. Čím tučnější tím lepší, rozhodně tedy pro výrobu másla!

Ruda vás ve svém videopříspěvku na YouTube naučí, jak si připravit máslo doma ze smetany. Příspěvek od Scopeman je patrně převzatý a k vidění také na kanále Relaxační ráj:

Podtrženo, sečteno. Díky možnosti domácí výroby másla nemusíte spoléhat na obchod, výjimečně můžete dokonce tímto způsobem pořídit máslo levněji v případě, že tyto suroviny jsou v akci nebo vycházejí finančně lépe než pravé máslo. Získáte také máslo zcela čerstvé a bez jakýchkoli příměsí, můžete-li spoléhat na šetrnost výroby použité smetany nebo jogurtu.

Domácí výroba z jogurtu

Jak na samotnou přípravu másla z tučného jogurtu? Máslo čili mléčný tuk oddělíte z jogurtu třesením nebo například také dlouhým mixováním. Patrně jste slyšeli, že máslo se dříve stloukalo. Možná si pamatujete film Hej-rup! (1934) s Voskovcem a Werichem, kde kvůli rozbité silnici dojely cisterny se smetanou do cílové stanice s máslem. Takové stloukání či třesení teď budete simulovat v jakémkoli mixéru či sekáčku.

Čerstvé máslo uchovávejte při maximální teplotě 8 °C a spotřebujte nejpozději do 3 týdnů. Zdroj: margouillat photo / Shutterstock.com

Ledová voda

Do mísy mixéru dejte tučný jogurt, respektive jogurt s minimálně 10% obsahem tuku, přidejte vodu a nechte robot hmotu zpracovat. Na 500 g jogurtu použijte 125 ml vody a nechte mixovat zhruba 2 krát 10 minut. Vysrážený tuk sceďte přes sítko, udělejte rukama hrudku a tu vložte do vody s ledem. Tuk tím stabilizujete, ale hrudku musíte v ledové vodě nechat alespoň 10 minut.

Pečicí papír a lednice

Hrudku vytáhněte z lázně a rukama promačkejte. Nyní dostane hmota správnou konzistenci a už bude jasně patrné, že jde o máslo. Prohnětenou hrudku pak zabalte do pečicího papíru nebo ji dejte do misky a nechte chladit v lednici alespoň 1 hodinu. Zdroje se v tomto ohledu mírně různí, někdo uvádí alespoň 3 hodiny chlazení. Protože jde o čerstvé máslo, dodržujte také postupy jeho uložení, a to při maximální teplotě 8 °C. Máslo pak spotřebujte do 3 týdnů od výroby.

