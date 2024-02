Připravte si chutné domácí máslo, které nezatíží váš rodinný rozpočet. Není to žádná velká věda a zvládne to i každý začátečník v kuchyni.

Bez másla bychom se v kuchyni obešli jen těžko. Je totiž nezbytnou součástí mnoha studených i teplých pokrmů. Bohužel jeho cena v poslední době stále stoupá vzhůru a při celkové spotřebě se sčítá do poměrně horentních částek. Není tedy nic snazšího, než si vyrobit máslo v pohodlí domova a za značně nižší finanční náklady. A o chuť se bát nemusíte, je totiž mnohem chutnější než to kupované.

Jak vyrobit domácí máslo se podívejte v YouTube videu na kanále Starej Fotr:

Zdroj: Youtube

Domácí je prostě domácí

Důvodů, proč si vyrobit vlastní domácí máslo, je celá řada. Někdy se vyhýbáme vysoké ceně, jindy se nám nechce běžet do obchodu nebo někomu nevyhovuje kvalita kupovaného másla. Pokud však máte doma bílý jogurt, budete mít za pár minut domácí máslo na světě a zbytek práce za vás odvede už lednička. Tento druh domácího másla můžete použít všude tam, kde využíváte máslo koupené.

close info Shutterstock zoom_in Čím tučnější a hutnější jogurt, tím lépe.

Kvalitní jogurt

V tomto případě platí, že čím tučnější a hutnější jogurt, tím lépe. Tuto informaci přečtete na balení mléčných produktů, kde mají všichni výrobci povinnost uvádět obsah mléčného tuku.

Jak domácí máslo vyrobit

Budete potřebovat kvalitní hustý jogurt o obsahu 500 ml. Celý obsah nalijte do mixéru a přidejte zhruba ¾ šálku vody. Obě ingredience společně několik minut mixujte, dokud neuvidíte, že se tekutina neodděluje od pevné části. Přesně toho potřebujete dosáhnout. V konečné fázi můžete přidat 2 až 3 kostky ledu.

close info rukxstockphoto / Shutterstock.com zoom_in Česnekové máslo nechte ztuhnout v lednici.

Cezení přes plátýnko

V další fázi obsah mixéru přeceďte přes čisté plátýnko. Všechna přebytečná tekutina by měla odtéct, zatímco v plátýnku zůstane pouze hrudka másla. Opatrně ji ještě řádně promačkejte, je nutné ji zbavit veškeré tekutiny.

Máslo vytvarujte

V tento moment máslo vytvarujte do koule nebo kostky, pečlivě zabalte do potravinářské fólie nebo do krabičky a vložte do lednice, kde vám ztuhne. Protože se jedná o čerstvé máslo, dodržujte postupy uložení, a to při maximální teplotě 8 °C. Máslo pak spotřebujte do 3 týdnů od výroby.

