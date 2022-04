Jak vyrobit domácí masox: Je mnohem chutnější a stokrát zdravější než kupovaný

Vaříte s oblibou polévky a omáčky a běžně do nich používáte bujón v kostce? Zajímali jste se někdy o to, co vlastně tento produkt obsahuje? Zkuste to někdy, budete překvapeni, protože tahle kostička možná způsobuje některé vaše zdravotní potíže. Přitom si ji můžete vyrobit doma sami.

Při pečlivém čtení známé a po generace oblíbené bujónové kostky vás možná trochu zamrazí. Toto je její složení podle výrobce:

“Jedlá sůl, sojový hydrolyzát, vepřové sádlo, škrob, látky zvýrazňující chuť a vůni (E621, E627, E631), aromata, cukr, hovězí extrakt 0,9%( jedlá sůl, hovězí maso 0,49 %, řepkový olej), sušené hovězí maso 0,7 % (hovězí maso 0,64%, pšeničná vláknina bez lepku, rozmarýnový extrakt), sojová omáčka [voda, sojový hydrolyzát, sůl jedlá, víno, cukr, ocet, barvivo E 150d, látky zvýrazňující chuť a vůni (E 621, E 631, E 627, kvasnicový extrakt, švestky, jablka, kyselina citrónová, sušený rajčatový protlak, aromata, směs koření, česnekový extrakt], sušená petrželová nať, extrakt pepř a kmín (obsahuje lepek), emulgátor E471, celer semeno mleté, kyselina citrónová, zahušťovadlo xanthan.”

Nebezpečný glutaman

Pojďme si tyto informace přeložit, v podstatě jde o tukovou kostku, kterou drží pohromadě obrovské množství soli a dochucujících látek. Jak si sami můžete na obalu vyhledat, podíl masa je minimální, nechybí cukr, barviva, látky zvýrazňující chuť i vůni. Třeba pod označením E 621 je ukryt tichý zabiják jménem glutaman sodný. Napsáno a zjištěno o něm bylo už mnoho, přidává se do mnoha produktů, aby zvýraznil jejich chuť. Jednoduše řečeno, díky glutamanu chutná hovězí polévka po hovězím mase, i když v něm hovězí vůbec není. Z nepochopitelných důvodů je tento zvýrazňovač stále povolený používat v potravinářství, i když má na svědomí řadu zdravotních potíží, jako poškození hypotalamu, vyvolané dávkou glutamanu v době kojení a pozdější rozvoj obezity, cukrovku, migrénu, autismus, hyperaktivitu, žaludeční vředy, Alzheimerovu chorobu, poruchy pozornosti a další.

Než vhodíte kupovanou kostku „vývaru" do polévky, přečtěte si její složení na obalu. Zdroj: Profimedia

Zdravá kostka

Přitom je velice snadné si bujonovou kostku vyrobit doma a zdravě. Jak na to?

Domácí masox je zdravější. Zdroj: Profimedia

Domácí bujonová kostka

Suroviny:

100 g celeru

2 bílé petržele

2 mrkve

½ zelené části pórku

1 cibule

1000 g brambor

2 stroužky česneku

hrst čerstvých bylinek - majoránka, petrželka, libeček

200 g hovězího masa

5 lžic oleje

lžíce másla

sůl dle chuti

Postup:

Všechnu zeleninu i brambory oloupejte, omyjte a nakrájejte na kostičky. Bylinky nasekejte najemno. Hovězí maso také nakrájejte na kostičky. V hluboké pánvi nebo hrnci rozehřejte olej s máslem a maso orestujte. Jakmile se maso zatáhne, přidejte zeleninu i bylinky. Mírně osolte a duste zakryté asi 90 minut.

Následně směs dejte do mixéru, rozmixujte a vraťte do pánve. Zahřívejte, dokud se z pánve nevyvaří přebytečná voda. Poté směs nalijte na pečicí papír a nechte minimálně 24 hodin vyschnout. Nakrájejte na kostky a skladujte v mrazáku.

Zdroje: CelostniMedicina.cz,vitana.cz, bydlimekvalitne.cz