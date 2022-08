Meruňková marmeláda: Na tento stoletý recept ověřený generacemi nic nemá

Umíte připravit jednoduchou, a přesto skvělou domácí meruňkovou marmeládu bez želírovacího cukru či pektinu? Je to možné a není to žádná věda. Meruňky stačí jen pocukrovat a dobře zredukovat. Jak na to? Připravte si letos domácí meruňkovou marmeládu bez dalších konzervantů.

Zdroje: tchiboblog.cz, www.nejrecept.cz

Domácí meruňková marmeláda

Použití želírovacího cukru nebo gelfixu je sice jednoduché, ale není vždy nutné. Meruňková zavařenina může být docela prostá. Bohatě postačí, když budete mít velmi zralé meruňky a cukr. Dál už nic. Jen si rozmyslete, jestli chcete meruňky spařit a oloupat, anebo je raději rozmixujete celé i se slupkami.

Nejpěknější meruňky si schovejte na jídlo a ty příliš měkké použijte do marmelády nebo vaření. Zdroj: Profimedia

Na to, abyste měli báječnou domácí marmeládu z meruněk, skutečně není nutné mnoho. Večer před zavařováním si ale musíte meruňky nachystat. Jestliže se rozhodnete zbavit je slupek, pak je spařte ve vroucí vodě. Po chvíli vyzkoušejte, zdali jdou jednoduše sloupnout, případně je ještě chvilku nechejte v horké vodě. Oloupejte a nakrájejte na větší kousky a zbavte pecek.

I v případě, že vám slupky nevadí, omyté meruňky nakrájejte, vypeckujte a hlavně ocukrujte. Na 1 kg dobře vyzrálých sladkých meruněk budete potřebovat 450 g cukru. Pocukrované je v misce nechejte uležet přes noc.

Ať už se slupknou nebo bez, meruňky musejí být omyté a vypeckované. Zdroj: Shutterstock

Jak uvařit meruňkovou zavařeninu?

Druhý den zahříváním připravte marmeládu. Nejlépe se manipuluje s meruňkovou masou, pokud ji připravujete po kilech. Každé jedno kilo uvařte zvlášť, netrvá to dlouho, meruňková šťáva se dobře zredukuje a snad ji ani nepřipálíte. Vařte tak dlouho, dokud není konzistence podobná marmeládě. Nejlépe to odhadnete, pokud dáte na talířek malou kapku směsi, necháte vystydnout a hned uvidíte, zda je ještě řídká nebo již tuhne jako marmeláda.

Horkou marmeládou dobré konzistence rovnou naplňte sterilizované sklenice, uzavřete je a obraťte dnem vzhůru.

A to je vše. Zavařeninu skladujte jako obvykle, ideálně na suchém chladnějším místě. Nechejte ji dnem vzhůru i po celou dobu skladování. V této marmeládě kromě cukru není žádný konzervant. Je to příprava jednoduchá v jejímž závěru budete mít skvělou marmeládu plnou chuti, kterou můžete používat podle vašich představ a zvyků.