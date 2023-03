Které mini sladkosti upéct na Velikonoce? Boží milosti nejsou jediná možnost!

Domácí sušenky, větrníčky, kynuté koláčky, bábovičky… Čím menší, tím lepší. O to víc se jich totiž vejde do pusy, a to nejen malým koledníkům na Velikonoce. Zkuste letos domácí mini pečivo, nebudete litovat!

Citronové minibábovky

6 kousků, 55 minut

220 g hladké mouky • 30 g kukuřičného škrobu • 1 lžička prášku do pečiva • špetka soli • 90 g másla • 300 g krupicového cukru • 110 g krémového sýra • 2 vejce, kůra z ½ citronu • špetka vanilky • 2 lžíce jogurtu • 50 ml oleje • 120 ml mléka Na polevu: 120 ml citronové šťávy • 150 g moučkového cukru

1. Smíchejte mouku se škrobem, kypřicím práškem a solí. Změklé máslo vyšlehejte s krémovým sýrem a cukrem do pěny. Postupně do hmoty zašlehejte jedno a druhé vejce tak, aby hotový základ těsta byl jemný a hladký. Zašlehejte citronovou kůru – a nešetřete jí. Aby chuť byla ještě intenzivnější, můžete ji nejdřív promnout s částí cukru až na drobenku, díky tomu se uvolní všechny esenciální oleje. Pomalu přidávejte vanilku a jogurt, tenkým proudem za stálého šlehání přidávejte i olej. Střídavě nakonec zašlehejte mléko a moučnou směs. Hotové těsto má být poměrně řídké – podle potřeby proto klidně přidejte trochu mléka navíc.

2. Těsto rozdělte do připravených formiček na mini bábovky nebo muffiny a pozvolna pečte v troubě předehřáté na 160 °C asi 35 minut dozlatova. Po upečení je nechte pár minut zchladnout a vyklopte.

3. Citronovou šťávu metličkou vyšlehejte s prosátým moučkovým cukrem a vzniklou polevou ozdobte bábovičky. Podle toho, jak moc chcete, aby stékala, ji musíte udělat hustou, vůbec se proto nebojte cukru použít víc, než je uvedeno.

Řecké velikonoční pečivo Zdroj: Shutterstock

Řecké velikonoční pečivo

Koulourakia, jak se tohle pečivo jmenuje, patří k řeckým Velikonocům asi jako u nás jidáše nebo mazance. Upéct si je ale můžete klidně během celého roku, díky balkánským likérům ouzo nebo mastika jsou neodolatelné.

20 kousků, 80 minut

500 g hladké mouky • 1 ½ lžičky kypřicího prášku • špetka soli • 150 g cukru • kůra a šťáva z 1 pomeranče • 120 g měkkého másla • 2 vejce • 1 žloutek • 60 ml mléka • špetka mleté vanilky • 1 lžíce ouza nebo mastiky • 1 vejce a sezamová semínka na dokončení

1. Mouku promíchejte s práškem do pečiva a solí. Cukr důkladně promíchejte, spíš prohněťte mezi prsty s pomerančovou kůrou, až vznikne cukrová drobenka – získáte mnohem víc pomerančového aromatu. K cukru přidejte změklé máslo a směs vyšlehejte do hebké pěny. Jedno po druhém zašlehejte obě vejce a žloutek, další přidávejte vždy až ve chvíli, kdy je předchozí perfektně zapracované. Pomalu zašlehejte pomerančovou šťávu, mléko, vanilku a likér, nakonec opatrně, ale důkladně vmíchejte mouku. Pokud by těsto bylo lepivé, trochu mouky přidejte. Nechte přikryté asi 20 minut odpočinout.

2. Na pomoučené podložce těsto rozdělte na 20 stejně velkých částí, každou asi po 80 g. Každou pak vyválejte do tvaru nudle a spleťte do vrtule (nebo jakkoli jinak). Klaďte vedle sebe na plech s pečicím papírem, potřete rozšlehaným vejcem a posypte sezamem. Pečte v troubě předehřáté na 190 °C asi 15 až 20 minut dozlatova.

Profiterolky s krémem Zdroj: Shutterstock

Profiterolky s krémem

Minivětrníčky z odpalovaného těsta se nikdy neomrzí. Profiterolky klidně upečte dopředu a uložte do vzduchotěsné dózy, promazávejte je ale vždy až před podáváním, jinak se rozmočí.

asi 40 kousků, 90 minut

400 ml vody • 130 g másla • 130 g hladké mouky • ¼ lžičky soli • 4 vejce o pokojové teplotě Na krém: 400 ml smetany ke šlehání • 2–3 lžíce moučkového cukru • špetka vanilky

1. Vodu nalijte do hrnce, přidejte máslo a zahřívejte, až se rozpustí. Přisypte mouku, lehce osolte a pořádně promíchejte. Za častého míchání přiveďte až k varu, pak plotnu stáhněte na střední stupeň a dál zahřívejte. Teď už je neustálé míchání prakticky nezbytné. Postupně se těsto začne odlepovat od stěn hrnce i od vařečky, na kterých zanechá jen jemný bílý povlak, a začne držet pohromadě, celé to trvá asi 8 minut.

2. Odstavte z plotny a hmotu nechte vychladnout. Občas promíchejte, aby chladla rovnoměrněji a rychleji. Do při středních obrátkách do ní pak zašlehejte jedno po druhém vejce.

3. Hotové hladké těsto naplňte do cukrářského sáčku a na plech s pečicím papírem tvořte větší pusinky. Bez otvírání dvířek (aby těsto nespadlo) pečte v troubě předehřáté na 200 °C asi 20 minut dozlatova. V otevřené troubě nechte vychladnout.

4. Studenou smetanu vyšlehejte s moučkovým cukrem a vanilkou do tuha. Vychladlé profiterolky z jedné strany nařízněte nebo pomocí cukrářského sáčku napíchněte a plňte šlehačkou.

Sádlovky s náplní Zdroj: Shutterstock

Sádlovky s náplní

Možná je pravidelně pečete o Vánocích, možná se s nimi setkáváte poprvé. Dobré jsou každopádně kdykoli, a když kuličky trochu protáhnete do délky, snadno se z nich stanou vajíčka.

40 sušenek, 50 minut

150 g hladké mouky • 130 g moučkového cukru • 120 g sádla pokojové teploty • 1 vanilkový cukr a ideálně pikantní marmeláda na náplň

1. Všechny suroviny dejte do mísy a vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do kuchyňské fólie a nechte asi hodinu odležet v lednici. Z těsta odebírejte malé kousky, ze kterých tvarujte kuličky.

2. Ty klaďte s dostatečným rozestupem na plech s pečicím papírem, do každé kuličky udělejte prstem (nebo obráceným koncem velké vařečky) důlek. Ten naplňte podle libosti – použijte meruňkovou, rybízovou či ananasovou marmeládu, lemon curd nebo třeba vaječný likér, skvělý je čokoládový krém. Pečte v troubě předehřáté na 160 °C asi 15 minut a hotové sádlovky nechte vychladnout na plechu.

Lentilkové sušenky Zdroj: Shutterstock

Lentilkové sušenky

Zlatý sirup má podobnou konzistenci jako med a jím ho taky můžete nahradit, není totiž úplně běžně k dostání. Zatímco díky němu jsou sušenky měkké a gumové, s medem budou tvrdší, ale o nic méně dobré.

1 plech sušenek, 25 minut

140 g cukru • 190 g hladké mouky • ½ lžičky jedlé sody • 1 lžíce zlatého sirupu (nebo medu) • 1 vejce • 110 g másla

1. Cukr smíchejte s moukou a sodou. Přidejte vejce, sirup a změklé máslo. Propracujte na hladké těsto, přikryjte je a nechte asi 15 minut odpočinout. Z těsta odebírejte kousky a tvořte kuličky. Klaďte na plech a trochu je rozplácněte (stačí trochu, pečením se ještě rozjedou). Nakonec je dozdobte lentilkami a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 10 až 12 minut dozlatova.

Třené banánky Zdroj: Shutterstock

Třené banánky

Jestli něco moje rodina miluje, jsou to třené linecké banánky a linecké sušenky obecně. Vše mizí rychlostí blesku a ručím za to, že tyhle budete péct rovnou v trojitých dávkách.

30 sušenek, 50 minut

250 g změklého másla • 75 g moučkového cukru • 1 velké vejce • kůra z ½ citronu • 300 g hladké mouky • 50 g čokolády a 1–2 lžíce másla na máčení

1. Máslo vyšlehejte s cukrem do světlé pěny. Bude to trvat asi 10 minut. Pak do něj vešlehejte vejce a citronovou kůru. Opatrně vmíchejte mouku. Plech vyložte pečicím papírem, těstem naplňte cukrářský sáček se špičkou ve tvaru hvězdy a na plech nastříkejte banánky.

2. Pečte asi 15 minut dozlatova v troubě předehřáté na 200 °C. Vyndejte a nechte vychladnout.

3. Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni a vmíchejte kousek másla – čím tekutější poleva bude, tím méně bude na hotových banáncích držet, každý má čokolády ale rád jiné množství.

4. Pokud máte banánky rádi plněné, můžete je slepit pikantnější marmeládou (vznikne asi 15 kousků). Máčejte je v čokoládě zhruba do poloviny a nechte zaschnout.

5. Nejlepší jsou odleželé do druhého dne, protože zkřehnou, ale pokud neupečete aspoň dvojitou dávku, druhého dne se nedočkají!

3x SMAŽENÉ SLADKÉ POTĚŠENÍ

SLADKÉ SE NEJEN O MASOPUSTU SMAŽÍ V CELÉ EVROPĚ. POCHUTNÁTE SI NA NĚM ALE VŽDYCKY A VŠUDE, AŤ UŽ JSOU TO BOŽÍ MILOSTI, ANÝZOVÉ MINI KOBLÍŽKY NEBO ŠPANĚLSKÉ CHURROS.

Boží milosti Zdroj: Shutterstock

Boží milosti

Jak se připravují tradiční boží milosti na Slovácku, se podívejte v tomto videu:

Promíchejte v míse 300 g hladké mouky s 1 lžící cukru. Zapracujte 140 g másla, až vznikne jemná drobenka. Postupně do ní zapracujte 2 žloutky, 2 lžíce bílého vína a 100 g zakysané smetany a zadělejte měkké hladké těsto. To rozválejte na tenkou placku, kterou poskládejte na třetiny. Otočte ji o 90 stupňů a vzniklý obdélník znovu přeložte na třetiny – výsledkem je podstatně menší placka z 9 vrstev těsta. Opět rozválejte dotenka a poskládejte a celý postup zopakujte ještě potřetí, podle potřeby podsypávejte troškou mouky – ale opravdu co nejméně.

Těsto pak zabalte do sáčku a nechte asi hodinu odpočinout. Pak ho ještě naposledy rozválejte na tenký plát a rádýlkem z něj vykrajujte podlouhlé obdélníky, které uprostřed ještě několikrát nařízněte. V kastrolu rozehřejte dostatečnou vrstvu oleje a po částech boží milosti smažte dozlatova. Vyjměte, nechte okapat, a ještě horké obalujte ve vanilkovém nebo skořicovém cukru.

Španělské skořicové rosquillas Zdroj: Shutterstock

Španělské skořicové rosquillas

Vyšlehejte 160 g krupicového cukru se 2 vejci, 50 g rozpuštěného másla a kůrou z ½ citronu dohladka. Nakonec vešlehejte ještě 50 ml vody. V jiné míse smíchejte 300 g hladké mouky s 1 sáčkem (10 g) kypřicího prášku. Obě směsi promíchejte a na pomoučené pracovní ploše ještě rukama pořádně prohněťte. Do misky nalejte trochu oleje a pořádně si jím namažte ruce. Naolejovanýma rukama tvořte z kousků těsta malé kuličky, které trochu splácněte a doprostřed udělejte dírku. Smažte ve středně rozehřátém oleji po částech z obou stran dozlatova (z každé to trvá asi 4 minuty) . Nechte okapat a ještě horké obalujte ve skořicovém cukru.

Tvarohové minikoblížky Zdroj: Shutterstock

Tvarohové minikoblížky

Smíchejte 450 g měkkého tvarohu, 1 velké vejce, špetku soli, 250 g hrubé mouky, ½ prášku do pečiva a kůru z ½ citronu. V kastrolu rozehřejte dostatečnou vrstvu oleje (koblížky by měly plavat) a kávovou lžičkou do něj vkládejte kousky těsta. Osmažte z obou stran dozlatova, nechte okapat, a ještě horké obalujte v moučkovém cukru.

Zdroj: Časopis Receptář