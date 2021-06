Vyrobte si domácí müsli: je to primitivní a už je nikdy nekoupíte v obchodě

Proč se mám patlat s domácím musli, když si ho můžu koupit v obchodě? Odpověď je vcelku jednoduchá-cukr, barviva. Většina výrobků má přidaného cukru až moc, bohužel, proto je lepší se s ním „popatlat“. Víte, z čeho ho připravujete a znáte původ surovin. Příprava není složitá, zvládne jí každý a jako bonus tam budete mít jen to, co máte rádi.

Snídaně je základ

Dobře vím, že spoustu lidí snídani vynechává ze svého denního harmonogramu. Také moc dobře vím, že všichni tuší, že je to velmi neprospěšné. Ale přemlouvat ke snídání nikoho nebudu, nebojte, protože müsli poslouží i jako svačinka.

Vyrobit si müsli doma je skutečně snadné

Snídaně nastartuje metabolismus a dodá vám energii do začátku dne. Připraví celé vaše tělo. Nejlépe uděláte, když po probuzení vypijete sklenici vody, všechny procesy tak aktivujete. Pokud se v klidu nasnídáte, bude vám to i lépe myslet! Nebo muslet :)?

Co do müsli přidat?

Jak jsem psala – vše co máte rádi! Pro mě jsou důležité vločky, jsou plné bílkovin, vitamínu B, železa, vápníku a nenasycených mastných kyselin. Pro celiaky jsou vhodné jáhlové či pohankové.

Dále přidávám samozřejmě oříšky. Vlašské jsou velmi oblíbené (ne pro mě, nechutnají mi), ale použít můžete jakékoliv a na výběr jich není málo! Mandlemi se posílí obranyschopnost a sníží se hladina cholesterolu. V para ořeších se ukrývají protirakovinné účinky. Lískové ořechy jsou energeticky nabité, budete po nich makat jako fretka. Dnes už dobře dostupné jsou i pekanové nebo piniové oříšky.

Velký prostor dávám i sušenému ovoci (a je na každém z vás, jestli použijete přislazované nebo ne), nejvíce do směsi házím rozinky, brusinky, meruňky, banán, jahodová víla nejsem, tak u mě bez nich.

Další vhodnou ingrediencí jsou semínka. Slunečnicová, dýňová, lnicová a dnes velká hitovka – chia.

Nevyhýbám se ani sladkému a přidám si rozlámanou hořkou čokoládu, někdy i lentilky (které nenápadně odcizím z košíku, který je určen pro prcka - nepozná to!).

Receptů je mnoho…

A proto to vezmu trošku všeobecně.

Zapékané:

Všechny vybrané ingredience lze spojit máslem, salkem (to je ale pekelně sladké), přesnídávkou nebo džusem. Sladit můžete javorovým/čekankovým sirupem (sirup si vyberte sami), medem nebo klasicky cukrem. Vznikne to již zmiňované „patlání“, směs by měla lepit a být mazlavá. Poté tuto lepivou krásu (no krásu, nevypadá to úplně vábně) vysypte na plech s pečícím papírem. Já vše peču na „stopade“, ale můžete stupně přidat na 180°. Délku pečení vám nepovím, záleží, co jste použili za suroviny.

Navíc je müsli oblíbené i u sportovců - dodává energii

Co z toho plyne? Musíte hlídat! Müsli se snadno připálí! Konec procesu poznáte tak, že hrudky jsou hezky zlaté.

Po vychladnutí přendávám müsli do skleněné uzavíratelné nádoby (musela jsem si koupit extra epésní sklenici, přece to nebudu skladovat v zavařovačce, jsem ženská!) a do 3 týdnů by se směs měla zkonzumovat.

Nezapékané:

Tento postup využívá méně lidí, protože musli není tak sladké a křupavé. Je stejný jako u pečeného müsli, ale tato směs neobsahuje spojovací materiál (sirup, med). Smíchejte všechny vybrané suroviny, promíchejte a přesypte do sklenice. To je celá věda. Spíš nevěda.