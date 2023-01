Není nad domácí nudle do polévky: Návod podle babiček krok za krokem

Domácí nudle by neměly chybět snad v žádné kuchyni. Mají skvělou chuť a ty kupované se jim ani zdaleka nevyrovnají. Spousta lidí se však domnívá, že je výroba domácích nudlí zdlouhavá a náročná, je to ale přesně naopak. Zkuste si je připravit a uvidíte, že váš poctivý hovězí vývar s nimi bude ještě dokonalejší.

Zatímco naše babičky si snad ani nedokázaly představit, že by si nudle do polévky kupovaly v obchodě, dnes jde o prakticky velmi běžnou záležitost. Někteří lidé věří, že se kupované těstoviny od těch domácích v podstatě nijak neliší, to jsou ale na velkém omylu. Doma vyrobené nudle jsou totiž nejen chutnější, ale mají také podstatně lepší strukturu.

Semolinová mouka

Spousta lidí už někdy výrobu domácích nudlí vyzkoušela, avšak jejich snažení se nesetkalo s úspěchem. Leckdy se totiž stává, že se nudle v horké vodě rychle rozvaří a spojí se v jednu velkou kouli. Tomu lze ale velmi snadno předejít, když nahradíte klasickou polohrubou mouku, která se běžně na domácí nudle používá, moukou semolinovou. S tou se vám nudle nejenže zaručeně povedou, ale budou také o něco zdravější.

Semolinová mouka má oproti klasické mouce podstatně vyšší obsah bílkovin a minerálních látek, a to proto, že se získává z tvrdozrnné pšenice. Má také nižší glykemický index a zasytí na delší dobu. Hodí se tedy i do redukčních diet. Semolina se často používá právě při výrobě nejrůznějších druhů těstovin, a to z toho důvodu, že je prakticky nemožné ji rozvařit.

Vývar nejlépe chutná s domácími nudlemi. Zdroj: Shutterstock

Domácí nudle krok z akrokem

Na kuchyňský vál si nasypte 250 gramů semoliny, vytvořte z ní kopeček a do jeho prostředku udělejte s pomocí lžíce větší důlek. Do něj nasypte špetku soli, vyklepněte dvě vajíčka a ideálně nožem mouku s vajíčky a solí zamíchejte, aby se všechny ingredience spojily. Poté přidejte 2 lžíce vody a začněte těsto zpracovávat rukama. Ze začátku se bude dost drolit a vám se proto může zdát, že jste někde udělali chybu. Nenechte se však zmást, po chvíli hnětení se těsto krásně spojí.

Jak nakrájet těsto na nudle

Hotové těsto rozválejte válečkem na jednu velmi tenkou placku a nechte jej 5 minut lehce proschnout. Následně ho nakrájejte na několik asi 4 centimetry širokých pruhů, ty položte na sebe a nožem krájejte nudle. Pokládejte je na lehce pomoučenou utěrku a nechte opět několik minut proschnout. A následně je už jen vařte po dobu zhruba 4 minut ve vroucí vodě. A můžete servírovat v polévce.

EXTRA TIP

Pokud si chcete nudle připravit do zásoby, nepřidávejte do těsta sůl. Nudle by pak totiž během skladování měly tendenci vlhnout, což by mohlo vést k jejich zkáze. Zároveň je také nechte po nakrájení opravdu dobře proschnout. Pak je uložte do uzavíratelné sklenice a uchovávejte na suchém a tmavém místě. Spotřebujte je ideálně do 14 dní.