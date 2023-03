Fantastická pomazánka z bůčku: Za pár korun, i na chlebíčkách chutná fantasticky

Je libo domácí paštiku? Udělejte si ji tentokrát z bůčku, který neupečete, ale vyškvaříte. Budete překvapeni, jak znamenitě chutná! Tuto skvělou pomazánku si můžete natřít jen tak na chleba, ale skvěle chutná i na slavnostních chlebíčkách!

Masové pomazánky neboli paštiky jsou značně oblíbenou potravinou a chutnají nejen dospělým, ale i dětem. Hodí se k přípravě svačin nebo rychlých večeří a stačí k nim kousek chleba a zeleniny či kyselá okurka. Nejlepší je však vždy ta doma připravená, u níž máte jistotu o jakosti použitých ingrediencí. Tentokrát si připravte kvalitní kousek bůčku a počítejte s tím, že si budete moci „zobnout“ i škvarků.

Inspirovat se můžete v následujícím videu:

Luxusní škvařená bůčková pomazánka

Nejprve si připravte škvarky. Pořiďte si 1, 5 kg bůčku bez kosti, případnou chrupavku odstraňte a stáhněte i kůži. Bůček pokrájejte na menší kostky, vložte do hrnce společně s 1 polévkovou lžící sádla a můžete začít na mírném plameni škvařit.

Cibulka dodá nasládlou chuť

Mezitím si pokrájejte ½ kg bílé cibule na drobno, vložte ji na pánev s lehce rozpáleným sádlem a nechte ji osmahnout do zlatova. V tento moment je nutné provést trik, kdy do osmahlé cibulky přilejete trošku vody, díky čemuž dosáhnete lehce nasládlé chuti. Cibulku s vodou řádně promíchejte, pozor na případné počáteční stříkání tuku, a nechte vodu zcela odvařit do té doby, než se opět začne cibule smažit. V tento moment cibulku sundejte z plotýnky a máte ji připravenou do pomazánky.

Švarky dodají pomazánce z bůčku dokonalou chuť. Zdroj: Shutterstock.com

Škvarky pravidelně kontrolujte

Nezapomínejte pravidelně promíchávat škvařící se maso, kde se bude průběžně míchat sádlo se šťávou z masa. Nakonec škvarky sceďte přes sítko a sádlo slijte do čisté nádoby. Do lehce napečeného hrnce od škvarků přidejte trošku vody a dejte zpět na rozpálenou plotýnku. Přiveďte k varu a zredukujte na mírném plameni na chutnou šťávu, kterou nalijte k hotové cibulce.

Smíchejte ingredience do pomazánky

Škvarky z bůčku umelte a vložte do misky. Přidejte cibulku s redukovanou šťávou, osolte a opepřete dle vaší chuti. Stejně tak volte i množství plnotučné hořčice. Následně směs řádně promíchejte, ochutnejte a případně dochuťte. Nakonec přidejte čerstvě utřený česnek, 1 naběračku vyškvařeného sádla, a ještě jednou směs promíchejte.

Pomazánku z bůčku si můžete dochutit například i nahrubo namletým barevným pepřem, nebo sušenými či čerstvými bylinkami. Zdroj: Shutterstock

Zkuste i další variace

Pomazánku si můžete dochutit i nahrubo namletým barevným pepřem, nebo sušenými či čerstvými bylinkami. Skvěle chutná například rozmarýn, estragon, oregano či bazalka.

Nechte pomazánku odležet

Následně nechte směs náležitě vychladnout. Možná však neodoláte a dáte si ji ještě teplou s čerstvým chlebem či topinkou. Pokud ji však necháte ztuhnout, můžete ji následně uchovávat i v uzavíratelné nádobě v lednici.

