Namotejte těsto na lžíce a uvidíte, co se stane. Lepší a levnější pečivo není

Pokud chcete oblažit své blízké nějakou neodolatelnou sladkostí, vsaďte na domácí pečivo. Máme pro vás tip na nadýchané a křehké croissanty, plněné cukrářským krémem a dochucené mandlemi.

Není nad domácí čerstvé pečivo

Není nic lepšího než čerstvě upečený máslový croissant. Hodí se nejen ke snídani, ale jedná se i o skvělou svačinu nebo fajn sladkost ke kávě. A poctivě připravený croissant je prostě dokonalost sama. Ve chvíli, kdy ho ochutnáte, už si ho v obchodě jen tak nekoupíte. Můžete si ho připravit naslano i nasladko, s náplní, nebo bez, volba je jen na vás. V každém případě si opravdu pochutnáte a provoníte si celou kuchyni. A máme pro vás i perfektní vychytávku s těstem stočeným přes lžíce.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Měkké a chutné těsto

Začněte přípravou croissantového těsta. Vlijte do čisté misky 200 ml teplé vody a stejné množství ohřátého mléka. Přidejte 20 g krystalového cukru, 10 g suchého droždí, 1 celé syrové vajíčko a 1 syrový žloutek. Vše pečlivě promíchejte a vsypte 660 g pšeničné mouky a špetku soli. V tento moment v míse ze všech ingrediencí vypracujte rukama hladké těsto.

Poté misku uzavřete víčkem a nechte těsto tak 45 minut odpočívat, krásně vám nakyne. V tento moment si můžete z těsta vytvořit zhruba 12 stejných vyválených placek, které na sebe vyskládáte a každou lehce potřete máslem. Potom je nechte na 25 minut odležet v chladničce. Následně párkrát vyválejte a přeskládejte těsto, ve výsledku by vám měl vzniknout čtverec velký zhruba 50 x 50 cm.

Upečte si domácí croissanty na lžíci. Zdroj: shutterstock.com

Pojďme tvořit domácí croissanty

Můžete použít doma vlastnoručně vyrobené těsto, které je vždy mnohem kvalitnější a chutnější. V případě, že máte málo času, lze sáhnout i po koupeném. Pomocí krájecího kolečka si vyrobte z těsta stejně široké, zhruba 2 cm silné proužky. Na každý croissant si připravte dvě polévkové lžíce nebo vidličky a poskládejte je do sebe.

Následně část příborů, kterou běžně držíte v ruce, úhledně omotejte jedním pruhem listového těsta a vložte na plech vyložený pečicím papírem. Takto pokračujte se všemi připravenými kousky těsta. Poté všechny budoucí croissanty potřete rozšlehaným vaječným žloutkem a vložte do předem vyhřáté trouby na 180 °C na dobu 30 minut. Po uplynutí náležité doby croissantové „kremrolky“ vyjměte z trouby a nechte je vychladnout, Nakonec každý kus stáhněte z příboru.

Mezitím si připravte cukrářský žloutkový krém

Nejprve si svařte 400 g mléka s ½ lžičkou vanilky a 40 g cukru krupice. Do misky si připravte 6 ks čerstvých vaječných žloutků, 45 g kukuřičného škrobu, 40 g krupicového cukru a utřete do krémové pěny. Do této směsi přilijte polovinu vroucího vanilkového mléka a vařte na nízkém stupni zhruba 3 a 4 minuty.

Poté krém vyšlehejte směrem od rohů do středu, a to až do vychladnutí. Můžete jej dát na chvíli i do lednice. Nakonec do žloutkového krému vlijte 150 ml smetany na šlehání a obě ingredience řádně vyšlehejte. Ve výsledku by vám měl vzniknout hustý, avšak jemný hladký krém.

Můžete použít doma vlastnoručně vyrobené těsto, které je vždy mnohem kvalitnější a chutnější. Zdroj: shutterstock.com

Croissanty dochuťte krémem a mandlemi

Pomocí zdobícího cukrářského sáčku naplňte krémem upečené croissanty a každý z konců lehce položte do misky s nasekanými, případně i opraženými, mandlemi. Pak už nezbývá, než tuto lahůdku krásně naservírovat na tác či talíř a můžete podávat ke kávě či čaji. Uvidíte, že sklidíte úspěch a brzy je doma budete péct znovu.

