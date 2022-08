Domácí rajčatový protlak: Skvělý je i z přezrálých nebo popraskaných rajčat

Rajčatová sezona je v plném proudu! Sklízíte ale i popraskaná rajčata? Určitě je nemusíte vyhazovat kvůli ošklivému vzhledu. Využijte je do domácího rajčatového protlaku, kde budou vynikající ingrediencí.

Troška rajské historie

První fosilní nálezy rajčete, pocházející z Argentiny, se odhadují do doby před 52 miliony let. V 16. století se poté dostala rajčata z Jižní Ameriky do celého světa. Ačkoliv je lidé měli rádi, francouzští aristokraté je zapověděli. Považovali je totiž za jedovaté. Netušili však, že jedovatá nejsou rajčata, ale cínové nádobí, ze kterých je s chutí jedli. Strach z otravy byl natolik silný, že rajčata lidé přestali postupně jíst. Na konci 19. století se vrací zpět v nové parádě. Italové z nich vytvořili dnes velmi oblíbený pokrm, pizzu. Rajčata se znovuzrodila, již neškodná.

Prvním rajčatům dali Italové název "zlatá jablíčka". Zdroj: Shutterstock

Recept na domácí rajčatový protlak

Při vaření protlaku je potřeba velké množství rajčat. Výhodou ovšem je, že můžete použít jak přezrálá, tak popraskaná rajčata. Máme tu pro vás recept, který je velmi jednoduchý a rychlý! 2 kg rajčat omyjte, nakrájejte a dejte do hrnce, kde je vařte do doby rozvaření. Poté je rozmixujte a propasírujte. Vznikne vám takový rajčatový džus, který dejte zpět na sporák, přidejte lžičku soli a lžíci medu. Následně vařte do doby, než konzistencí bude představovat protlak. Až budete mít směs hotovou, nalijte ji do čistých sklenic a sterilujte 20 minut při 80 °C. Skladujte na suchém a tmavém místě.

Pečený rajčatový protlak

Jestliže byste si chtěli udělat vylepšený rajčatový protlak, můžete ho upéct. Postup je stejný, akorát na závěr přidejte ještě 5 lžic olivového oleje. Předehřejte si troubu na 140 °C a mezitím rozprostřete rajčatový protlak na plech. Poté umístěte do vyhřáté trouby na 3 hodiny. To ovšem není zcela vše. Každých 20 minut protlak seškrábněte a opět rozetřete. Postupně bude protlaku ubývat, což je zcela běžný jev. Až budete mít velikost objemu o polovinu menší, snižte teplotu trouby na 120 °C.

Ve finále je rajčatový protlak tuhý, lepkavý a chuťově velmi intenzivní. Zdroj: Shutterstock

Směs dejte do čisté sklenice. Dbejte na to, aby nezůstaly ve sklenici vzduchové bubliny. Nebojte se protlak pořádně promačkat. Poté uhlaďte lžící a nalijte trochu olivového oleje, díky kterému se nedostane k protlaku vzduch. Sklenici uchovávejte v lednici.

Po použití domácího rajčatového protlaku už nikdy nebudete chtít kupovaný z obchodu. Jeho chuť je zcela jedinečná. Rajčatové protlaky pak můžete použít do rajské omáčky, polévky či guláše. Je to jen na vás a vašich chuťových pohárcích.

Zdroj: vegmania.cz, petrazahradnici.cz, fresh.iprima.cz