Ruská zmrzlina je neprostá retro klasika. Věděli jste ale, že pochází z Ameriky? A věděli jste, že si můžete tuto retro klasiku snadno připravit sami v pohodlí vašeho domova? Stačí pouhé 4 suroviny, podívejte.

Je to tak. Ruská zmrzlina je nostalgickým elementem mnoha lidí a všichni jsme si mysleli, že je z Ruska. Jak už to ale tak chodí, s Ruskem má tato pochoutka asi tolik společného, co náš “tradiční” trdelník s Českem.

Trdelník původně pochází z Rumunska, Ruská zmrzlina je zas z Ameriky. Na původu ale nezáleží, důležité je, že je Ruská zmrzlina velice chutná a přináší do životů spousta lidí vlnu příjemné nostalgie. A co je ještě důležitější, můžete si ji udělat v pohodlí vašeho domova jen ze 4 surovin.

Video recept na domácí ruskou zmrzlinu najdete na Youtube kanále Taká obyčajná žienka domáca:

Zdroj: Youtube

Domácí Ruská zmrzlina

Jako první budete potřebovat ušlehat šlehačku. Poté si vezměte 3 vejce, opatrně je rozklepněte a oddělte žloutky od bílků. Žloutky ušlehejte společně s 2,5 lžičkami práškového cukru. Během šlehání také přisypávejte trochu vanilkového cukru, celkově 1 lžičku. Poté ušlehejte také bílky s moučkovým cukrem.

Poté vše opatrně smíchejte. Měl by vám vzniknout klasický zmrzlinový krém, jak jej znáte z kupované Ruské zmrzliny. V tento moment máte již v podstatě hotovo. Stačí jen v supermarketu koupit dortové oplatky, které jsou pro tuto zmrzlinu naprosto ikonické.

Krém naneste na jednu dortovou oplatku až dosáhne takového objemu, jaký si přejete a přiklopte jej druhou oplatkou. Pomocí kuchyňské špachtle pak jen upravte rohy, aby zmrzlina vypadala vzhledně.

Dobrou chuť

Máte hotovo. Zmrzliny udělejte tolik, kolik vám vystačí krému. Poté i s oplatkami jen přikryjte a dejte zatuhnout do mrazáku. Po několika hodinách ji můžete vyndat, nakrájet a vychutnat si ji jako dezert například ke kávě.

Bylo to snadné, rychlé, a co je nejdůležitější, chuť nostalgie a plodů vaší práce zkrátka chutná lépe, když víte, že jste tohoto výsledku dosáhli sami ve vaší kuchyni. Dobrou chuť!

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.vareni.cz