Domácí sirupy se staly oblíbeným způsobem, jak využít sezónní ovoce a bylinky. Jejich příprava není nijak složitá a výsledek vám k tomu ještě přinese spoustu radosti z vlastnoruční výroby. Ať už preferujete tradiční příchutě nebo hledáte něco nového a neobvyklého, zde najdete tu správnou inspiraci!

Výroba domácích sirupů je skvělou volbou, jak zpracovat ovoce a bylinky, které by jinak mohly přijít nazmar. Navíc si tak můžete být jisti kvalitou a složením bez jakýchkoliv chemických konzervantů.

Sirupy se pak hodí nejen do vody, ale také jako sladidlo do čaje či jako přísada do různých koktejlů. Vyzkoušejte si některý z následujících receptů a obohaťte tak svůj pitný režim o nové a zdravé nápoje.

Vyzkoušejte si snadnou výrobu domácího bezinkového sirupu podle video receptu na YouTube, na kanálu Five Elements:

Tradiční bezinkový sirup

Bezinky jsou bohaté na vitaminy a minerály, což z nich činí skvělou surovinu pro přípravu domácího sirupu. Nejdříve si připravte 30 květů bezinky, 2 litry převařené vody, 1,5 kg cukru a dva citrony.

Květy bezinky opatrně opláchněte pod tekoucí vodou a dejte do velké nádoby spolu s nakrájenými citrony na kolečka. Vše zalijte vodou a nechte stát 24 hodin. Poté přeceďte přes jemné plátno do hrnce, přidejte cukr a zahřívejte do té doby, dokud se cukr zcela nerozpustí. Poté vařte ještě 5 minut, než sirup nalijete do sterilizovaných lahví.

Bezový sirup můžete připravit i bez rafinovaných sladidel. Výbornou náhražkou je třeba datlový, rýžový nebo březový cukr.

Mátový sirup proti zažívacím potížím

Na výrobu mátového sirupu budete potřebovat 2 hrsti čerstvé máty, 1 kg cukru, 1 litr vody a šťávu z jednoho citronu. Nejprve nasypte do hrnce s vodou cukr a přiveďte k varu. Mezitím si mátu opláchněte a nasekejte na drobné kousky. Následně je spolu s citronovou šťávou přidejte do hrnce, který vzápětí přesuňte z horké plotny pryč. Takto připravenou směs nechte louhovat 2-3 hodiny. Hotový sirup sceďte do sterilizovaných lahví a pevně uzavřete. Z mátového sirupu si pak můžete připravit osvěžující nápoj, který podpoří zdravé trávení.

Domácí levandulový sirup

Levandulový sirup přináší exotickou a aromatickou chuť, která je ideální pro různé druhy nápojů a koktejlů. Jeho příprava je velmi obdobná jako u bezového sirupu. Hrst levandulových květů opláchněte a dejte do hrnce s jedním litrem převařené vody.

Po 24 hodinách louhování směs sceďte, přidejte čerstvě vymačkanou šťávu z jednoho citronu a kilogram cukru. Dejte vše na chvilku povařit, načež hotový sirup poté nalijte do sterilizovaných lahví.

Levandulové květy jsou plné sladkého nektaru, z nichž si domácí sirup naprosto zamilujete!

Meduňkový sirup pro klidný spánek

Meduňka je známá svými uklidňujícími účinky, pro které ji můžete pít těsně před spaním. Meduňku opláchněte a dejte ji do hrnce s převařenou vodou na několik hodin odstát.

Poté směs sceďte, přidejte citronovou šťávu spolu s 1 kilogramem cukru a dejte ji vařit na 10 minut. Horký sirup už pak jen stačí nalít do sterilizovaných lahví a máte hotovo!

Slaďoučký jahodový sirup

Samosběr jahod začal, a proto tu nesmí chybět ani recept na jahodový sirup, který přinese chuť léta do každé vaší sklenice. Jeden kilogram jahod opláchněte, odstraňte jim stopky a dejte do hrnce s vodou.

Přiveďte k varu a vařte asi 15 minut, dokud jahody nezměknou. Poté směs propasírujte přes jemné síto, abyste získali čistou šťávu. Tu následně vraťte zpět do umytého hrnce, přidejte 1 kg cukr a citronovou šťávu. Vše vařte dalších 10 minut, dokud se cukr nerozpustí a sirup nezhoustne. Ještě horký sirup nalijte do sterilizovaných lahví.

