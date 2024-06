Připravte si sladkou pochoutku s blahodárnými účinky a udělejte si vlastnoručně vyrobený domácí skořicový cukr. Je vynikající!

Skořice je oblíbené koření s výraznou vůní i chutí, které se s oblibou používá v kuchyni po celém světě. Navíc má i blahodárné účinky na lidské zdraví. Podporuje správné trávení, snižuje hladinu cukru v krvi a také reguluje hladinu cholesterolu v těle.

A ve spojení s cukrem ho můžete během chvilky proměnit v úchvatnou a voňavou kulinářskou delikatesu. Domácí skořicový cukr vás naprosto nadchne. Hodí se nejen do mnoha moučníků a dezertů, ale skvělý je i do kávy.

Jak postupovat při výrobě domácího skořicového cukru? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Moms Cherished Home:

Zdroj: Youtube

Proč domácí skořicový cukr?

Koupit si skořicový cukr v obchodě je samozřejmě snadné! Ovšem proč si ho raději nevyrobit doma? Kromě toho, že je to velice jednoduché, určitě vás ve výsledku vyjde i na méně peněz. Navíc lze použít skořici, která vám nejvíce chutná i voní a je prvotřídní kvality.

Na výrobu domácího skořicového cukru budete potřebovat jasné dvě suroviny, tedy cukr a skořici.

Pouhé dvě ingredience

Na výrobu domácího skořicového cukru budete potřebovat jasné dvě suroviny, tedy cukr a skořici. Oproti koupené verzi, kde je cukr bílý, tentokrát použijte k přípravě cukr hnědý. Dodá skořicovému cukru lahodnou karamelovou chuť. Stejně tak použijte kvalitní mletou skořici s intenzivní vůní.

Domácí skořicový cukr

Máte hned dvě možnosti, jak domácí skořicový cukr připravit. Buď můžete využít koupenou mletou skořici, kterou smícháte s krupicovým cukrem. Anebo využijete skořici celou, kterou je potřeba namlít nebo nastrouhat na jemném struhadle. Následně voňavé koření prosejte přes sítko a opět ho smíchejte s cukrem.

Zvolené množství skořice i cukru záleží na vaší preferenci. Pro začátek zkuste smíchat 1 lžičku skořice na 1 šálek hnědého cukru, případně dolaďte podle chuti. Domácí skořicový cukr uchovávejte nejlépe v uzavřené nádobě na tmavém a suchém místě.

Skořicový cukr se hodí do dezertů, ale i jako posyp na koláče, muffiny, palačinky, do kaší, jogurtů nebo na ovoce.

Tip na závěr

Do skořicového cukru můžete přidat i další koření, jako je například vanilkový extrakt, muškátový oříšek nebo kardamom. Využijete ho zcela jistě do mnoha pokrmů. Hodí se totiž do dezertů, ale i jako posyp na koláče, muffiny, palačinky, do kaší, jogurtů nebo na ovoce. Stejně tak je perfektním doplňkem likérů, kořeněných vín i čajů.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.medium.cz