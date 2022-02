Domácí šlehačka bez smetany podle Ládi Hrušky: Je mnohem lepší než kupovaná

Všichni milují šlehačku a děti především. Nedovolte jim se ládovat chemickou hmotou ve spreji, která nemá s poctivou domácí šlehačkou nic společného. Jak ji připravit snadno a rychle, vám prozradí Láďa Hruška.

Udělat si domácí šlehačku není žádná věda, přesto si ji většina lidí raději koupí ve spreji. Přitom imitace šlehačky z obchodu má s tou domácí pramálo společného. Své o tom ví i Láďa Hruška, který si vždy připravuje šlehačku vlastní, a to i v případě, když doma zrovna nemá smetanu.

Šlehačka Ládi Hrušky aneb došla smetana ke šlehání? Nevadí!

Pokud se stane, že máte chuť na domácí šlehačku, ale zapomněli jste koupit smetanu ke šlehání, Láďa hruška má pro vás řešení. Připravte si 1/2 kostky másla 3/4 hrnku mléka. Mléko následně zahřejte na bod varu a do něj přidejte nakrájené kostičky másla. Dejte směs do mixéru a následně tři minuty mixujte. Po určeném čase přelijte směs do misky a dejte na hodinu do mrazáku. Po hodince vyndejte a došlehejte šlehačku do tuha. Máte tak prý jistotu, že se vám šlhačka povede a všichni si na ní pochutnáte.

Domácí šlehačka je lahodná a s tou kupovanou ve spreji se nedá srovnávat. Zdroj: Arina P Habich/Shutterstock.com

O zrod šlehačky se prý zasloužil kůň

Zajímavé je, že kde se tahle dobrota vlastně vzala, se dodnes přesně neví. Staré pověsti však říkají, že o zrod šlehačky se zasloužil kůň, který vezl ve vědrech smetanu. Jak běžel, skákal a klusal, otřesy způsobily, že se smetana vyšlehala a vznikla z ní šlehačka. V kuchařkách se šlehačka objevuje od 17. století, kdy ji slavný francouzský kuchař Francois Vatel poprvé připravil pro krále Ludvíka XIV.

Pamatujte, že šlehačku vyšleháte pouze ze smetany, která obsahuje nejméně 30 % tuku. Ale samozřejmě platí pravidlo, že čím tučnější, tím lepší. Nejdůležitější vlastností smetany je schopnost vytvářet pevnou pěnu. Vždy ke šlehání používejte smetanu, která je vychlazená. I miska a metličky by měly být studené.

Šlehejte nejprve na nízké otáčky a následně přidávejte

Nejprve smetanu šlehejte na nízké otáčky, až poté zvyšujte, dokud nedocílíte požadované hustoty. Přidejte klidně i pár kapek citrónu, docílíte tím tužší konzistence. Pokud chcete šlehačku sladkou, cukr přidávejte až na konec. Volte raději moučku než krystal, lépe se rozpouští.

Ze šlehačky udělejte můžete připravit i jednoduchý dezert do skleničky. Zdroj: Shutterstock.com / kuvona

Přestože je smetana, a tudíž i šlehačka kalorickou bombou, je kvalitním zdrojem bílkovin, vápníku, vitamínu B, zinku a fosforu. Doporučuje se konzumovat lidem s vředovými onemocněními. Používat ji však můžete i pro kosmetické účely. Šlehačkový zábal vám pomůže s hustotou a leskem vlasů.

Zdroj: www.eta.cz, www.fresh.iprima.cz, www.tn.nova.cz