Šunkafleky podle mojí babičky: Její poctivý původní recept nic nepřekoná

Snad není nikdo, kdo by neznal šunkafleky. Tento lahodný, na přípravu nesmírně jednoduchý a hlavně legendární pokrm, který často a rády připravovaly už naše babičky, patří k absolutním klasikám. Víte ale, jak jej připravit, aby chutnal opravdu dokonale a hlavně tak jako kdysi?

Jedním z pokrmů, který se dodnes připravuje stejně tak často, jako se připravoval už před mnoha a mnoha lety, jsou šunkafleky. Flíčky zapečené se šunkou, vajíčkem a smetanou jsou zkrátka natolik geniální, že je snad nemožné se jich přejíst. Tedy alespoň v případě, kdy je děláte tak, jak je připravovaly naše babičky.

Šunkafleky, nebo šunkofleky?

Přestože mnozí považují šunkafleky za ryze český pokrm, dostal se k nám z rakouské kuchyně. Traduje se ale, že se šunkafleky připravovaly už ve starém Římě. Jejich český název je odvozen od německého slova schunkenfleckenl, které v překladu znamená šunkové flíčky. V českých zemích pak došlo ke spojení obou slov a tak se zrodily šunkafleky. Nebo snad šunkofleky?

Ať už se přikláníte k jedné variantě, či k té druhé, oba názvy jsou pravopisně správné. Podle příručky Ústavu pro jazyk český je možné tomuto pokrmu říkat šunkofleky, šunkafleky anebo i šunknfleky.

Nejlepší šunkafleky jako od babičky

Přestože mají šunkafleky ve svém názvu šunku, mnohem lépe uděláte, když do nich nakrájíte jinou uzeninu. Babičky vsázely například na klobásu anebo ideálně uzené maso, které v pokrmu mnohem více vynikne.

V první řadě si očistěte jednu velkou cibuli a nakrájejte ji najemno. V hlubší pánvi rozehřejte 2 lžíce másla a osmažte na něm cibuli dozlatova. Zatímco se bude cibule restovat, uvařte si v horké vodě do měkka 300 gramů flíčků. Jakmile cibule zezlátne, přidejte k ní do pánve 300 gramů na malé kostičky nakrájeného uzeného masa.

Vodu z fleků slijte a fleky přemístěte do máslem vymazané zapékací formy. Přidejte k nim i orestovanou cibuli, maso z pánve a promíchejte. V čisté nádobě smíchejte 5 žloutků se 400 mililitry tučné smetany a do směsi přidejte větší špetku soli, pepř, 2 prolisované stroužky česneku a 1 hrst nasekané petrželky. Smetanou zalijte fleky a maso v zapékací míse a nakonec do nich vmíchejte ještě sníh ušlehaný z 5 bílků. Takto nachystané šunkafleky přikryjte a vložte je do trouby vyhřáté na 200 stupňů Celsia zhruba na 20 minut. Pak sundejte ze zapékací mísy víko a dopečte fleky tak, aby byly na povrchu zlatavé. Podávejte je ideálně s kyselými okurkami.

Šunkafleky s kysaným zelím

V sousedním Rakousku, odkud šunkafleky pocházejí, je velmi populární varianta s kysaným zelím. Takové šunkafleky se ovšem nezapékají. Jednoduše se jen v pánvi promíchají s kysaným zelím, cibulí a slaninou. Zarestují se a rovnou putují k servírování.