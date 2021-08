Domácí sušená rajčata v sušičce nebo v troubě: Vynikající, jednoduchý způsob

Radost z vypěstovaných rajčat je velká, ale radost ze zdárného zpracování, ta je ještě větší! Zkuste si usušit rajčata doma, poradíme vám, jak na to.

Léto se nám chýlí ke konci a pomalu, ale jistě, končí i sezóna rajčat. Pěstitelé si vyzkoušeli nové odrůdy, někteří si pochutnali, někteří si po stopadesáté řekli, že už žádné „hokusy pokusy“ nebudou podstupovat. Jak to asi příští rok dopadne, co? Tak jako vždycky…alespoň jedna nová odrůda se nenápadně vkrade mezi odzkoušené záhonové stálice.

Pokud máte rajčat dost, rozhodně si připravte na zimu nějaké delikatesy k večerním filmům nebo knížce. Ať už dáte přednost rajčatové marmeládě, kečupu nebo nakládaným rajčatům, nezapomeňte ještě na jednu vynikající dobrotu – sušená rajčata!

Ve slunných jižních státech suší rajčata přímo na sluníčku. Což my, vzhledem k našemu podnebí, dost dobře nemůžeme. My musíme sáhnout buď po sušičce, nebo troubě.

Na slunci sušená rajčata jsou specialitou jižních zemí Zdroj: Sabino Parente / Shutterstock.com

Jak vybrat rajčata k sušení

K sušení se nejvíce hodí zralé, i lehce přezrálé rajče, které má pořádné „maso“. Naložit ale lze jakákoliv rajčata, i cherry. Při vyšším obsahu šťávy se rajčata lehce vymačkají, aby se z nich právě dostala přebytečná šťáva pryč. Mdlé odrůdy žlutých nebo oranžových plodů nejsou k sušení moc vhodné, protože po usušení budou ještě méně výrazné.

Příprava rajčat

Natrhané plody omyjte, odtrhněte stopku, osušte a rozkrájejte, podle velikosti rajčete, na půlky nebo čtvrtky. Teď záleží na vás, jestli chcete mít sušená rajčata i se semínky, nebo dáte přednost bezsemínkové variantě. Pokud dužinu se semínky budete dlabat, rozhodně sušička poběží kratší dobu.

Zaexperimentujte si s bylinkami! Před sušením rajčata posolte a posypte oblíbenou směsí bylinek.

Sušená rajčata jsou výborná Zdroj: Shutterstock.com / IrinaChevzhik

Sušení rajčat v sušičce

Nakrájená rajčata vyskládejte na rošt sušičky, rajčata se nesmí překrývat ani dotýkat. Teplota by se měla pohybovat zhruba od 55 °C až do 80 °C. Za šest až osm hodin je po všem.

Sušení rajčat v troubě

Na rozdíl od sušičky se musí trouba hlídat, aby byla neustále mírně pootevřená, musí se dostat ven pára, která z rajčat bude unikat. Rozkrájená rajčata vyskládejte na plech s pečícím papírem řezem nahoru. Teplotu nastavte podobně jako u sušičky 60-80 °C, pokud máte horkovzduch, použijte ho, urychlí celý proces sušení. Doba v troubě může klidně překročit i 11 hodin. Jakmile z rajčat přestane téct šťáva, vyndejte plech z trouby ven.

U sušení v troubě není vhodné předem sypat na rajčata bylinky, protože hrozí spálení a rajčata by zhořkla.

Sušená rajčata naložená v oleji Zdroj: Profimedia

Uskladnění sušených rajčat

Naskládat si rajčata můžete například do čistých zavařovacích sklenic. V nich vydrží pár měsíců.

Pokud je chcete uchovat ještě déle, naložte je do oleje. Do vysterilizovaných sklenic skládejte rajčata, prokládejte tím, co vám chutná. Hojně se využívá rozmarýn, bazalka, oregano nebo pepř. Kvalitní olej zahřejte cca na 60 °C a nalijte do sklenic na rajčata. Setkáte se nejspíš s častějším receptem a to nakládání „za studena“, který se liší jen tím, že se olej nezahřívá.

Rajčata můžete i zavakuovat a strčit do mrazáku.

Zdroje: www.kouzelnebydleni.cz, www.bydlimekvalitne.cz, www.magazinzahrada.cz