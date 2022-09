Máte přebytek rajčat? Díky snadnému návodu sušená rajčata už nemusíte kupovat

Sušená rajčata sice pocházejí z Itálie, v dnešní době už se ale staly poměrně běžnou ingrediencí i v českých kuchyních. Spousta lidí je stále kupuje v obchodě, přitom se dají velmi snadno rajčata usušit i doma. A jsou dost možná tím nejlepším způsobem, jak zakonzervovat bohatou úrodu z vlastní zahrádky.

Sušená rajčata jsou nejen skvělou pochutinou, kterou lze konzumovat jen tak, ale je možné je přidávat do nejrůznějších pokrmů a dodat jim tak úžasnou chuť. Milovníci sušených rajčat je nejčastěji pořizují v supermarketu, kde ale zrovna cena sušených rajčat nebývá úplně příznivá. Finančně podstatně výhodnější je sušení rajčat v domácích podmínkách. Pokud k vám navíc byla vaše zahrada letos štědrá a vy přemýšlíte, jak rajčata zpracovat, aby dlouho vydržela, jejich usušením krok vedle rozhodně neuděláte.

Výroba sušených rajčat je velmi snadná. Zdroj: Profimedia

Jak sušit rajčata

Mnozí se do sušení rajčat nechtějí pouštět, protože mají za to, že jde o poměrně komplikovaný a zdlouhavý proces. To platí, ale jen u jednoho způsobu – sušení na přímém slunci. K tomu je ovšem zapotřebí konstantě vysokých teplot, a tak se na slunci rajčata suší hlavně v Itálii či například v Řecku. Sušit je ale můžete i v troubě anebo v sušičce ovoce a zeleniny, ve kterých se celý proces značně zkrátí a zjednoduší.

Sušení rajčat v troubě

Zralá rajčata si nakrájejte na čtvrtiny a položte je na pečícím papírem vyložený plech tak, aby ležela slupkou dolů. Lehce je posolte, můžete je ještě posypat trochou cukru a zakápněte olivovým olejem. Vložte rajčata do trouby vyhřáté na 160 stupňů na 20 minut. Následně teplotu snižte na 140 stupňů a sušte dalších 20 minut. Pak půjde teplota o dalších 20 stupňů dolů, tedy na 120 stupňů, a sušíme opět 20 minut. Nakonec teplotu snižte až na 100 stupňů Celsia a dosušujte asi 30 minut, respektive do doby, než budou rajčata jen lehce měkká a zároveň suchá.

Na první pohled se může zdát, že jsou rajčata stále poměrně vlhká. Po vyjmutí trouby ale rychle vyschnou. Sušená rajčata můžete po vychladnutí skladovat buď jen tak v uzavíratelné nádobě, nebo je naložit do olivového oleje společně například s česnekem a rozmarýnem.

Sušená rajčata dlouho vydrží a jsou plná chuti. Zdroj: Profimedia

Sušení rajčat v sušičce

Příprava sušených rajčat v sušičce je sice časově náročnější než v případě sušení v troubě, výsledky ze sušičky jsou ale podle mnohých uspokojivější. Rajčata opět nakrájejte na čtvrtiny a vložte do sušičky tak, aby na každém patře byla jen jedna vrstva. Sušičku zapněte a teplotu uvnitř udržujte zhruba na 65 stupních Celsia. Samotný proces sušení pak trvá od pěti do osmi hodin v závislosti na tom, kolik vody rajčata obsahují.