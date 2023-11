Deset deka sýra dnes koupíte za 30 korun. Vy si můžete za stejnou cenu vyrobit celé kilo. Jak?

Sýr je skvělá věc. Můžete si ho dát na chléb, zapéct do trouby nebo si ho nakrájet jako pochoutku k vínu. Současná nabídka sýrů v obchodech je bohatá, nicméně žádný z nich se nevyrovná tomu, který si připravíte sami doma. A dokonce za levno a ve velkém! Potřebujete na to jen chvíli času a 5 ingrediencí. Výsledek vás doslova ohromí!

Míchání a vaření

Abychom to neprotahovali, prozradíme vám to „sýrové kouzlo“. Vezmete si vhodnou nádobu, do ní nalijete 800 ml mléka, které smícháte se 70 g kukuřičného škrobu. Směs zhruba 15 minut povařte. Mezitím na struhadle nastrouhejte 100 g tvrdého sýra a dejte na chvíli stranou…

Vytvoření „sýrové formy“

Pokud jste na výrobu sýra využili krabicové mléko, máte jeden plusový bod, protože tento obal vám vzápětí poslouží jako sýrová forma. Jak na to: Pomocí nože odřízněte svrchní část kartonového obalu. Mléčnou směs v hrnci osolte ½ lžičky soli, přidejte 10 gramů másla a nakonec i strouhaný sýr. Směs míchejte tak dlouho, dokud nezhoustne.

Domácí sýr si můžete vyrobit z necelého llitru mléka.

Tuhnutí a dávkování

Sýrovou hmotu nalijte do nádoby, kterou jste si vyrobili z kartonu od mléka. Vršek jemně uzavřete a celý základ budoucího sýra dejte do lednice, aby tam mohl ztuhnout. Pak ho vytáhněte z lednice, rozstřihněte obal a sýr podle potřeby nadávkujte na talíř. Můžete si ho dopřát jako další přísadu na obložené chleby, chlebíčky nebo i coby základ rychlého vegetariánského běda. Určitě si pochutnáte!

