Fantastický domácí sýr z ovesných vloček: Skoro zadarmo a chutná naprosto božsky

Máte rádi sýr? A chtěli byste si vyrobit naprosto netradiční, ale chutný a bezkonkurenčně zdravý sýr sami doma? Vyzkoušejte sýr z ovesných vloček. Prozradíme vám, jak na to.

Ovesné vločky pro vysněnou postavu

Ovesné vločky jsou dnes obvyklou a běžnou součástí naší kuchyně. Jsou zdrojem vlákniny, vitamínů, bílkovin a minerálů. Jsou snadno stravitelné a výživné. Mají řadu pozitivních zdravotních účinků a velmi úspěšně se využívají při redukci tělesné váhy.

Ovesné vločky jsou totiž bohaté na rozpustnou vlákninu nazývanou beta-glukan. Ten pomáhá snižovat hladinu škodlivého LDL cholesterolu v krvi, což může snižovat riziko vzniku srdečních chorob. Díky vysokému obsahu vlákniny mají ovesné vločky nízký glykemický index, což znamená, že se cukr z nich uvolňuje do krve pozvolna. To vede k stabilnější hladině cukru v krvi a pomáhá předcházet prudkým výkyvům hladiny cukru.

Ovesné vločky jsou skvělé na hubnutí. Zdroj: Shutterstock

Konzumace ovesných vloček tak přispívá ke schopnosti udržet si pocit sytosti a jsou skvělou volbou při snaze o hubnutí. Ovesné navíc vločky obsahují řadu důležitých živin, včetně bílkovin, vitamínů (zejména vitamínu B), minerálů (jako je železo, hořčík a fosfor) a antioxidantů. Tyto živiny jsou důležité pro správnou funkci těla a udržení dobrého zdraví.

Sýr z ovesných vloček krok za krokem

K čemu všemu můžeme v domácnosti využít ovesné vločky, víme. Vyrobit z nich ovšem domácí chutný sýr, to je neobvyklé.

Jak vyrobit sýr z ovesných vloček? Celý postup ukazuje následující video:

Sýr z ovesných vloček je skvělý třeba v sendviči. Zdroj: Michal Suchánek

Jednodušší varianta sýru z ovesných vloček

Na jednodušší variantu sýru z ovesných vloček budete potřebovat:

1 šálek ovesných vloček

4 šálky vody

2 lžíce citronové šťávy

2 lžíce rostlinného oleje

1 lžičku soli (případně podle chuti)

Bylinky, koření nebo další příchutě dle vašich preferencí



Ovesné vločky vložte do mixéru a rozmixujte je na jemnou mouku. Do hrnce nalijte 4 šálky vody a přidejte ovesnou mouku. Přiveďte směs k varu a vařte ji při středním ohni asi 10 minut za stálého míchání. Přidejte citronovou šťávu a promíchejte. Citronová šťáva pomůže oddělit ovesnou směs a dodá sýrovou chuť. Přimíchejte rostlinný olej a sůl a nadále míchejte, dokud nedosáhnete hladké konzistence.

Pokud chcete přidat další příchutě, jako jsou bylinky nebo koření, přidejte je v této fázi přípravy a znovu vše dobře promíchejte. Směs přeneste do formy vyložené pečicím papírem nebo potravinářskou fólií a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Pak ji přemístěte do chladničky. Nechte ji odpočívat po dobu nejméně 4 až 6 hodin, ideálně přes noc.

Až ovesný sýr ztuhne, můžete ho vyjmout z formy, pokrájet na plátky nebo kostky a servírovat. Je skvělý například do sendvičů.

