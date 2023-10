Tavené sýry ze supermarketu už pro vás nejsou dostatečné? Pokud chcete přejít k domácímu tavenému sýru, se kterým se budete moci chlubit v širokém okolí, tento recept je přímo pro vás. Je to jednoduché a rychlé, podívejte.

Domácí sýr z tetrapaku

Video, jak si doma můžete vyrobit vlastní sýr, najdete na Youtube kanále Ich mische lecker:

Zdroj: Youtube

Přírodní sýry provázejí lidstvo už tisíce let, ale co takové taveňáky? Ty mají za sebou teprve něco málo přes sto let existence. Tavené sýry se začaly vyrábět, když na začátku 20. století byl v Evropě přebytek přírodních sýrů. Ty se začaly vyvážet do Ameriky, ale například takovému ementálu dala cesta přes moře pěkně zabrat, takže do své cílové destinace se dostaly ve stavu takřka nepoužitelném.

Lidé se proto snažili vymyslet cestu, jak zabránit zrání sýrů, protože v té době chladírenské lodě ještě neexistovaly. Když selhal pokus o konzervaci, hledaly se další způsoby. A skutečně, dva moudří Švýcaři roku 1911 vyrobili první tavený sýr, který nezrál. Taveňáky ale nebyly v klasickém miniaturním trojúhelníkovém balení, jak je znáte dnes ze supermarketů. Balily se do plechovek a pergamenů a trojúhelníčky byly jedenkrát tak velké. Chcete si ale doma vyrobit vlastní tavený sýr, bez použití vody a sušeného mléka? Poradíme, jak na to.

Domácí tavený sýr

Jako první si vezměte čtvrt kila tvarohu a vložte ho do misky. Poté si připravte jednu zarovnanou lžičku jedlé sody bikarbony. Důkladně promíchejte a nechte odležet v lednici zhruba na 10 minut. Během tohoto času můžete sledovat, jak se vytrácí normální tvarohová struktura a chuť je naprosto odlišná od běžného tvarohu.

close info Profimedia zoom_in Za pomoci jedlé sody si můžete domácí tavený sýr udělat sami.

Přesuňte se k pánvi

Nyní si připravte pánev a dejte na ni jednu lžičku másla. To následně rozpusťte a přidejte k němu váš (ne)tvaroh. Je důležité směs jen malinko zahřát, proto ji nevařte úplně.

close info Profimedia zoom_in Domácím taveňákem se můžete chlubit v širokém okolí.

A máte hotovo

Tak a máte v podstatě hotovo. Stačí jen dát do misky, osolit a nyní už je na vás, jaké přísady přidáte. Buď si ho můžete vychutnat jen tak samotný, nebo přidat papriku, šunku, rozetřený česnek, kdo se cítí jako kulinářský odborník, může si udělat tavený sýr s podušenými žampiony, zkrátka cokoliv, co se vám zamane. Sýr uzavřete víčkem a uschovejte ho do lednice, ale pamatujte, že čím ho budete jíst čerstvější, tím bude chutnější. Jinak doporučujeme ideálně do týdne spotřebovat.

