Domácí těsto na štrúdl za pár korun: Fantastické a hotové bleskem

Podzim je idální čas pro v Čechách snad nejoblíbenější moučník: štrúdl. Jablka dozrávají a ani hospodyňky nejsou pozadu. Máme pro vás tip na jednoduché domácí těsto, které vás přímo nadchne, a to nejen tím, že je rychle hotové, ale ke všemu i výrazně levné.

Štrúdl neboli jablečný závin vznikl v Rakousku-Uhersku v roce 1697. Ovšem jeho předkem je nejspíše baklava, sladký dezert Osmanské říše. První podobu mu tedy dali Turci, poté Maďaři a až Rakušané utvořili dnešní vzhled štrúdlu tak, jak ho známe. Příprava štrúdlu je velmi jednoduchá a rovněž patří mezi nejoblíbenější klasiky české kuchyně.

Jaké těsto na štrúdl?

Někteří ho připravují pouze z kynutého těsto a jiní zase z listového. Ani jeden z uvedených možností není chybný. V České republice spíš narazíte na recepty s listovým, avšak rakouské rodiny pracují raději s kynutým. Předem připravené těsto zakoupíte v jakémkoliv supermarketu, avšak za domácí těsto budete hvězdou kuchyně.

Jednoduché domácí těsto na štrúdl

K výrobě těsta na štrúdl budete potřebovat 350 g hladké mouky, 190 g hery, 150 g bílého jogurtu, žloutek a sůl. Všechny ingredience smíchejte dohromady tak, aby vzniklo těsto. Následně ho dejte do sáčku a na krátkou dobu do lednice. Podívejte se také na video, kde je celý postup výroby štrúdlu ukázán.

Mezitím si oloupejte deset jablek, které pak nastrouhejte najemno. Poté vyndejte těsto z lednice a rozdělte jej na tři díly. Každý díl vyválejte do plátu, který posypte strouhankou a přidejte nastrouhaná jablka. Pak už jen pocukrujete dle chuti, přidejte skořici, nasekané ořechy a rozinky. Plát zabalte a dejte na plech vyložený pečicím papírem. Všechny tři štrúdly propíchejte špejlí, aby nepraskly. Potřete rozšlehaným vejcem a vložte do předem vyhřáté trouby na 180 °C. Pečte asi 30 minut do zlatova.

Další varianty těsta

Štrúdl můžete upéct také z jogurtového těsta. Je vláčné a závinu dodá jemnou jogurtovou chuť. Prodlouží se o něco jeho doba uležení v lednici na dvě až tři hodiny, avšak výsledek za to stojí! Bramborové těsto je pak vhodné pro slané štrúdly. Je výbornou rychlovkou na večeři či svačinu. Do dalšího těsta můžete zase přidat pivo, které ho nakypří a tím se stane ve finále lehčím a křupavějším.

Zdravější závin

Tento moučník se považuje za zdravější, jelikož v něm nenajdete žádné vejce ani mléko, a proto není skoro vůbec tučný. Pro zdravější variantu štrúdlu použijte namísto bílého cukru třtinový a rovněž ho nemusíte dávat tolik. Naopak přidejte na dávce vlašských ořechů či mandlí.

