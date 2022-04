Jednoduché domácí tiramisu: Vynikající recept, který zabere jen pár minut

Tiramisu je tím možná vůbec nejoblíbenějším nepečeným dezertem, který si připravuje po celém světě. Tato italská lahůdka si poměrně rychle získala své čestné místo i v mnoha českých domácnostech, kde se kolikrát připravuje častěji než legendární bábovka. Postupů, jak připravit tiramisu, existuje obrovské množství. Podívejte se na jeden z těch nejjednodušších.

Pomalu nastává období nepečených dezertů, které se těší velké oblibě hlavně tehdy, když venku panují vyšší teploty. V Česku je patrně nejpopulárnější zcela klasický nepečený dort z piškotů, zakysané smetany a ovoce. Na paty mu ale šlape i skvělé italské tiramisu. Jeho příprava je rovněž velmi jednoduchá, i tak z ní ale mají mnozí jisté obavy. Zvláště pak z původního receptu, který obsahuje i ne zrovna levné suroviny. Strach z toho, že se dezert pokazí, je pak pochopitelně ještě větší. Možná i proto se začaly objevovat další a další recepty, které výrobu tiramisu neustále zjednodušují. Zkuste jeden z nich!

Jednoduché domácí tiramisu

Tiramisu můžete připravit také do skleniček. Zdroj: nelea33 / Shutterstock.com

I když by se Italům pomazánkové máslo, rum a klasické kulaté piškoty v tiramisu úplně nezamlouvaly, výsledek rozhodně stojí za to. Upravenou verzi klasického receptu zvládne s přehledem naprosto každý a není třeba se bát toho, že se dezert nepovede.

Budete potřebovat:

1 hrnek silné kávy

3 lžíce rumu

2 balíčky piškotů

1 kelímek zakysané smetany

1 balíček vanilkového cukru

2 kelímky pomazánkového másla bez příchuti

3 lžičky hořkého kakaa

Postup:

V první řadě si uvaříme silnou kávu, kterou necháme zcela vychladnout. Poté do ní vmícháme rum. Připravíme si vhodnou formu, v níž budeme tiramisu tvořit. Vyšleháme si pomazánkové máslo společně s vanilkovým cukrem a následně do něj vmícháme zakysanou smetanu.

Piškoty namočíme v kávě s rumem a poklademe nimi dno připravené nádoby. Na piškoty pak natřeme asi třetinu připraveného krému. Na něj přijde další vrstva namočených piškotů. Opět potřeme krémem, dáme další piškoty a natřeme je zbývající třetinou krému. Připravené tiramisu poprášíme hořkým kakaem a dáme jej do chladničky zatuhnout. Ideálně do druhého dne.

TIP: Výsledné tiramisu může někomu připadat méně sladké. Pokud jste skutečnými milovníky sladkého, přidejte do krému ještě asi 3 lžíce moučkového cukru.

Tradiční italské tiramisu

Původní recept obsahuje mascarpone a cukrářské piškoty. Zdroj: Shutterstock.com / RossHelen

Patříte-li mezi ty, kteří si potrpí na tradiční recepty a v receptech nestrpí náhražky jasně daných surovin, můžete se pustit do přípravy klasického tiramisu. Postup je to ale přece jen poněkud náročnější. A to i finančně.

Budete potřebovat:

20 kusů podlouhlých cukrářských piškotů

200 mililitrů silné kávy espreso

2 žloutky

100 mililitrů smetany ke šlehání

500 gramů mascarpone

50 mililitrů likéru amaretto

50 gramů cukru krupice

2 lžíce hořkého kakaa

Postup:

Připravíme si kávu a necháme je zchladnout. Vmícháme do ní amaretto a přelijeme ji do větší mísy. Žloutky smícháme s cukrem a ve vodní lázni z nich vyšleháme světlou hustou pěnu. Až se tak stane, odstavíme žloutky z vodní lázně a necháme je krátce vychladnout. Žloutky pak pomalu spojíme s mascarpone, aby vznikl lehký krém. Do směsi pak opatrně vmícháme i vyšlehanou smetanu.

Vezmeme si hranatou nádobu a pustíme se do skládání tiramisu. Nejdříve na dno vyskládáme asi 10 cukrářských piškotů namočených v kávě s likérem. Na ně nalijeme polovinu připraveného krému. Na krém přijde zbytek namočených piškotů a opět natřeme krémem. V závěru tiramisu zasypeme hořkým kakaem a uložíme jej odpočinout do chladničky. Konzumovat jej můžete už zhruba po 4 hodinách, nejlépe bude ale chutnat až na druhý den.