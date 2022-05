Domácí žužu: Pravý socialistický recept, přesně jak si ho pamatujeme z poutí

Vzpomínáte na barevné a měkké cukrovinky, které jsme s oblibou kupovali na poutích? Říkalo se jim žužu a jako malí jsme tuto duhovou sladkůstku milovali snad všichni. Máme pro vás dobrou zprávu. Žužu si můžete snadno připravit i doma.

Žužu je dnes známé spíše pod anglickým názvem marshmallow. Možná vás to překvapí, ale něco jako předchůdce žužu či marshmallow vyráběli už staří Egypťané. Byly to bonbóny s medem, které se zahušťovaly mízou z rostliny proskurníku. Dnes se vyrábějí z cukru, kukuřičného sirupu, vody, želatiny, vajec a dalších surovin, výsledkem je většinou barevný pruh měkký jako houba. Právě proskurník lékařský dal této sladkosti jméno - anglicky se tato rostlina nazývá marshmallow. Dříve se k výrobě i používal, ve Francii cukráři vyráběli podobné bonbony, a to z našlehaného bílku, cukru a lepkavých látek z kořene proskurníku.

Proskurník lékařský Zdroj: Profimedia

Do kakaa i opečený

Marshmallow jsou velmi oblíbené ve Spojených státech, ale také ve Velké Británii a v Austrálii, kde si je s oblibou opékají nad ohněm, dávají se také do horkého kakaa.

Marshmallow se v Americe s oblibou přidává do hrnku s kakaem. Zdroj: Profimedia

Domácí žužu

Suroviny:

2 a ½ lžíce želatiny bez příchuti

1 a ½ hrnku moučkového cukru + na vysypání

hrnek kukuřičného sirupu

špetka soli

2 lžíce vanilkového extraktu

potravinové barvivo

Hmotu rozdělte na čtyři díly, každý díl obarvěte a skládejte na plech v pruzích vedle sebe. Nebo můžete z částečně proschlé žužu hmoty vytvarovat válečky a zaplést je do sebe. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Želatinu smíchejte se 100 ml studené vody a nechte asi čtvrt hodiny odstát. Do hrnce nasypte moučkový cukr, sirup, sůl a 100 ml vody. Promíchejte a na mírném stupni prohřejte, dokud se cukr nerozpustí.

Poté zvyšte teplotu, připravte si i kuchyňský teploměr a v momentě, kdy směs dosáhne teploty 118 °C, odstavte ji z plotny.

Ručním mixérem ji pomalu míchejte a vlijte opatrně do připravné želatiny. Následně zvyšte rychlost mixéru a vyšlehejte v bílou a tuhou hmotu. Poté přidejte vanilkový extrakt, pár kapek potravinového barviva a rozmixujte.

Moučkovým cukrem vysypejte plech s vyššími okraji, vlijte do něj hmotu a nechejte vyschnout do druhého dne.

Nakrájejte na kousky a podávejte.

Tip

Hmotu rozdělte na čtyři díly, každý díl obarvěte jinou barvou a skládejte na plech v pruzích vedle sebe. Nebo můžete z částečně proschlé hmoty vytvarovat válečky a zaplést je do sebe.



