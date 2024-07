Nesmaží se, ale peče! Ale ani to není zdaleka všechno. Domažlický bramborák je docela jinačí. Zkuste ho. Určitě se bude takový recept hodit pokaždé, když budete mít ještě dost jiné práce. Ušetřete čas u plotny a strčte bramborák do trouby!

Není bramborák jako bramborák

Máte kopu brambor a přemýšlíte, co dobrého z nich udělat? Vyzkoušejte domažlický bramborák! Ale na smažení zapomeňte, jde to i jinak. Vynikající bramborák můžete připravit i v troubě.

Jak na bramboráky pečené v troubě vám poví také Ostravsky Gastrošef (Heřman Gazda) v tomto příspěvku ze svého YouTube kanálu.

Domažlické bramboráky jsou jiné

To je všechno pěkné, jenže domažlické bramboráky jsou jiné nejen díky troubě. Patří do nich také škvarky, ale i droždí. Domažlické bramboráky, kterým se říká všelijak, třeba i chudobnica nebo bramborová buchta, jsou totiž kynuté, poměrně vysoké a pečené v hluboké zapékací míse nebo pekáčku.

Už název bramborová buchta ledacos prozradí. Veškeré ingredience se smíchají, přidá se do nich kvásek a vše se krátce nechá kynout v pekáčku nebo zapékací misce.

Pečením v troubě pak vznikne velký a silný bramborák, který můžete nakrájet a podávat třeba s kyselými okurkami nebo nakládanými houbami ve sladkokyselé omáčce.

Jak se dělají bramboráky na domažlicku?

Na přípravu domažlického bramboráku budete potřebovat půl kila nastrouhaných syrových brambor, půl kila brambor vařených, dvě vejce, sůl, pepř a majoránku.

Dále nesmí chybět alespoň dva utřené stroužky česneku a najemno nasekaných zhruba 200 g škvarků. Kvásek připravte z kostky čerstvého droždí čili 42 g a trošky mléka a špetky cukru.

Veškeré ingredience promíchejte, přidejte kvásek a nalijte do sádlem vymazaného pekáčku. A nechte v teple, dokud nenakyne bramborák na dvojnásobek. Pečte v troubě vyhřáté na 190 °C, čas od času pomažte sádlem. Bramborák by měl být pěkně dozlatova, a hlavně uprostřed dost upečený, což můžete vyzkoušet špejlí.

Proč dělat takovou buchtu, a ne do křupava vypečené placičky? Holt, proti gustu žádný dišputát a navíc, ušetříte si dost práce a postávání u plotny. Strčit jídlo do trouby a počkat si, až je hotové, rozhodně nabízí řadu výhod. Když je navíc také výsledek velmi dobrý, není co namítat.

Pro ty, kteří se věnují pečení a opečovávají doma také živý kvásek, je takový kynutý bramborák příležitostí přidat kvásek i do bramboráku. Je to mírně nakyslá, ale zdravější možnost. Jen pamatujte, že bude třeba nechat bramborák kynout podstatně déle.

