Domikát: Fantastická blesková polévka z Valašska a zázrak pro ženy nad 50

Nic vám tento název polévky z Valašska neříká? Je to chutná rychlovka, kterou zvládne dozajista každý, a navíc je v ní také brynza. Právě tento typ sýra dělá z polévky vynikající pokrm, který nejen chutná, ale lze jej také doporučit všem ženám nad 50. Proč?

Zdroje: www.svetcestovatele.cz, www.rehabilitace.info

Domikát, demikát či domicat

Domikát je polévka, kde jsou vedle brynzy základní potravinou brambory. Připravit takovou polévku je docela snadné a v její prostotě je rozhodně síla. Nezapomeňte, že do polévky můžete také připravit krutony nebo různé čerstvé bylinky, které chutě jen umocní. Příprava je docela jednoduchá a chuť vynikající.

Pravá brynza, která se tradičně vyrábí z ovčího nebo kozího mléka, je produkt typický pro Slovensko, ale je známý i v dalších zemích převážně jižní a východní Evropy. U nás jsou brynza i domikát doma na Valašsku.

Tato polévka však nejspíš pochází z Rumunska, kde právě slovo domicat značí polévku s prosem. Jak vidno, tato polévka, která je dobře známá především v oblasti Karpat, má mnoho obdob. Brynza je však základní ingrediencí všech těchto variant.

Brynza nepatří jen do tradičních jídel jako jsou halušky. Je to prostě slaný sýr, který můžete použít podle libosti Zdroj: istetiana / Shutterstock.com

Proč je brynza zajímavá pro ženy po 50?

Brynza je bohatá na vápník, což z ní dělá potravinu podporující zdraví kostí a zubů. U žen po padesátce je to pak prevence osteoporózy čili řídnutí kostí. Sýr má také vysoký obsah bílkovin, což je důležité pro každou dietu. Obsahuje také vitamin B12, který je zásadní pro tvorbu červených krvinek i správnou funkci nervového systému.

Brynza je také zdrojem probiotik, která jsou důležitá pro střevní mikroflóru potažmo imunitní systém.

Brynza je plná vápníku i probiotik, ale záleží také na její úpravě. Zdroj: Profimedia

Jakou brynzu chcete?

I když je z tohoto výčtu jasné, že je to potravina prospěšná, nezapomeňte i na drobný nedostatek. Sýr je to velmi slaný, a právě obsah soli v potravinách je nutné také sledovat. Je problematická především pro ty, kteří trpí vysokým krevním tlakem. Obecně máme soli v jídelníčku spíš nadbytek, a proto se jistě hodí vybírat potraviny s nízkým obsahem soli a ty velmi slané zařadit do jídelníčku jen občasně.

Další, nač je nutné hledět, je pasterifikace či další tepelné úpravy těchto druhů sýra. Tepelnou úpravou sice produkt přichází o probiotické kultury, nicméně je díky tomu konzumace sýru bezpečná. Při nákupu zvažte, zda budete mít raději co nejpřírodnější produkt přímo od maloproducenta, ale za cenu rizik, nebo tepelně upravený sýr s nižším nebo žádným obsahem kultur, který je testovaný a můžete jej najít i u velkých prodejců.

Dále vás může překvapit brynza nabídkou několika druhů podle sezóny. Můžete se setkat s letní, jesienkou a zimní. První z nich je považovaná za nejlepší.