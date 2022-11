Máte 1 vejce a 2 banány? Připravte za pár minut fantasticky jednoduchý dortík

Máte doma pár banánů, které chcete zpracovat, ale banánový chlebíček nepatří mezi vaše oblíbence? Vyzkoušejte chutnou kombinaci banánů s nutellou. Je to moučník, který je sice neobyčejně jednoduchý, ale překvapivě chutný a oblíbený, a to u dětí i dospělých. Můžete si vyhrát se zdobením a budete mít za chviličku nejen chutný, ale také krásný zákusek.

Dortík s banány a nutellou

Podívejte se, jak se dezert připravuje. Vyzkoušejte lahodnou kombinaci karamelizovaných banánů a nutelly. Banánů můžete klidně přidat o něco víc a použít i ty, které mají své nejlepší dny za sebou, ale pozor, ať z nich neuděláte kaši.

Karamelizované banány v křehkém moučníku

Co budete na moučník potřebovat? Hlavně dobrou pánvičku, aby se pěkně prohřála a příliš se nepřipalovala. Na pečení pak může posloužit stejná pánvička, pokud je celokovová nebo malá forma na koláč či dort.

Z ingrediencí jsou to pak 2 banány, 20 g másla, 1 vejce, 40 g cukru krystalu nebo krupice, balíček vanilkového cukru nebo lžičku vanilkové tresti, 6 lžic oleje, 180 g hladké mouky a zhruba 4 g prášku do pečiva. Jak už bylo řečeno, recept kombinuje chuť banánů s nutellou, proto ani tato nebo podobná čokoládová nátěrka nesmí chybět.

Nutella nebo jiná čokoládová nátěrka se báječně hodí k banánům. Zdroj: beats1 / Shutterstock

Rozehřejte troubu na 180 °C a připravte si vhodnou formu na koláč nebo dort. Těsto bude mastné, takže není nutné vysypávat moukou nebo vkládat pečicím papírem, ale pro klid v duši to samozřejmě můžete udělat.

Na pánvičce rozpusťte máslo, přidejte lžíci cukru, a až se rozpustí, i banány nakrájené na kolečka. Banány na másle nechejte mírně zkaramelizovat a mezitím si připravte jedno vejce s cukrem a vanilkovým cukrem. Metličkou je pořádně rozšlehejte, pak přidejte olej a zapracujte jej pořádně do vajíčka. Na závěr přidejte i přes síto přesátou mouku společně s kypřicím práškem. Vše smíchejte a na rukou vypracujte těsto. Vznikne hladké nelepivé těsto.



Bochánek těsta rozdělte na dvě části. Jednu uložte do mrazáku, bude tam jen chvilku, ale musí dobře ztuhnout.

Druhou část rozválejte na placku a vložte do koláčové formy, pokud nemáte po ruce váleček, můžete těsto jen prsty rovnoměrně vtlačit do formy. Nezapomeňte, že okraje musí být mírně vyšší.

Na těsto přijde vrstva nutelly. Je jen na vás, kolik ji do dezertu obětujete, určitě však tolik, aby bylo celé dno formy pomazané. Na vrstvu nutelly přijde celý obsah pánvičky. Tedy karamelizované banány i se zbytkem sladkého másla.

Těsto vyválejte a vložte do formy, anebo vtlačte prsty. Zdroj: margouillat photo / Shutterstock

Zdobení udělá z banánového dortu nevšední zákusek

Nyní přišel čas vytáhnout dobře ztuhlou polovinu těsta a na povrch dezertu ji nastrouhat. Nic vám však nebrání použít těsto i jinak. Můžete jej také rozválet, nakrájet na proužky a vytvořit na koláči mřížku. I obyčejný zákusek může být reprezentativní a krásný, když si dáte práci s detaily, které jsou však velmi jednoduché. Pěkné zdobení vznikne také vykrájenými srdci či lístků nebo kvítků. Záleží jen na vás, jak moc zdobný chcete koláč mít.

Křehké těsto můžete na dortík nastrouhat nebo si pohrát se zdobením. Zdroj: Asya Nurullina / Shutterstock

Dezert pečte v troubě na 180 °C půl hodiny. Náplň není nutné dobře upéct, proto se věnujte jen těstovému korpusu, musí být dobře upečený vespod i na vršku moučníku.