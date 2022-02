Dort Kilimandžáro: Nejlepší lahůdka ke kávě. Nadýchaný a lehoučký. Jak na něj?

Upečte o víkendu dort Kilimandžáro. Je to lahodný moučník, jehož základem je kakaový korpus, který skrývá šlehačkovou náplň v kombinaci se šťavnatými broskvemi. Dortem Kilimandžáro potěšíte dospělé i děti.

Dort Kilimandžáro je pohádkově lehká lahůdka

Přišel čas dobýt Kilimandžáro! Vynikající dort je nejen velmi chutný, ale také krásný. Jeho základem je kakaový korpus, který rozdělíte na tři vrstvy. Dvě vrstvy budou tvořit korpus a poslední rozdělíte na trojúhelníčky, které vytvoří horu plněnou šlehaným krémem s broskvemi.

Používejte do pečení kvalitní kakao. Na výsledku je to znát. Zdroj: joanna wnuk / Shutterstock.com

Korpus Kilimandžára

Začněte tím, že si předehřejete toubu na 180 °C. Na korpus si připravte následují suroviny:

130 g mouky

30 g kakaa

5 g prášku na pečení

5 vajec

180 g cukru

1 balíček vanilkového cukru

Mouku, kakao a prášek do pečení lžicí dobře promíchejte v misce. V druhé velké míse šlehejte vejce s cukrem a vanilkovým cukrem tak dlouho, až vznikne bílá nadýchaná pěna. Do pěny přes síto přesejte suché ingredience a dobře metličkou promíchejte. Přelijte do pečicím papírem vyložené formy a v troubě pečete 30 až 40 minut. Pravidelně zkoušejte střed korpusu, pokud je propečený, ukončete pečení a nechte jej dobře vychladnout.

Jak připravit náplň a samotný dort Kilimandžáro

Na náplň si nachystejte tyto ingredience:

15 g rozpuštěné želatiny v 70 ml šťávy z broskví

400 ml 33% smetany ke šlehání

600 g + 200 g konzervovaných broskví

Želatinu rozpusťte v broskvové šťávě a nalijte do mísy společně se smetanou. Vyšlehejte je do krému a vmíchejte 600 g na drobné kostičky nakrájených broskví.

Vychlazený korpus horizontálně rozkrojte na tři stejnoměrné vrstvy. Jedna vrstva zůstane vcelku. Na druhou položte talířek menší než korpus. Měl by být takový, aby korpus přesahoval zhruba tři centimetry kolem dokola. Opatrně nožem řežte okolo talířku a vzniklý prstenec umístěte na vrstvu vcelku. Vznikne dno dortu s prstencem, který tvoří kraj. Naplňte prstenec šlehačkovým krémem a obepněte okolo obruč dortové formy, která vám pomůže dort udržet pohromadě.

Vezměte třetí poslední vrstvu korpusu a rozřízněte ji tak, aby vám vzniklo dvanáct stejných trojúhelníků. Ty postupně postavte na dort, aby se opíraly o obruč dortové formy. Vezměte korpus, který zůstal pod talířkem a umístěte ho na střed, kde bude pěkně zakrývat šlehanou náplň. Na vrch dortu dejte zbytek šlehačkové náplně a na střed poklaďte na kousky nakrájených 200 g broskví. Jemně přitiskněte trojúhelníčky, aby vám vzniklo „Kilimandžáro“. Dort dejte do ledničky vychladit na čtyři hodiny.

Z broskvového kompotu použijete šťávu i ovoce. Zdroj: Profimedia

Dozdobení Kilimandžára

Posledním krokem je zpevnění krajů rozpuštěnou čokoládou, kterou můžete dozdobit čokoládovými hoblinkami. Nezapomeňte také na trošku moučkového cukru na posypání. Na dokončení dortu budete potřebovat:

50 g rozpuštěné hořké čokolády

30 g strouhané čokolády

trošku moučkového cukru

Rozpuštěnou čokoládou zpevněte kraje dortu, aby troujúhelníčky pěkně držely na korpusu. Ze stran je můžete dozdobit nastrouhanou čokoládou a přes sítko posypat moučkovým cukrem.

Dort Kilimandžáro má dvě vrstvy a je plněný šlehačkovým krémem s broskvemi. Zdroj: Randall Skeffington / Shutterstock