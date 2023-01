Fantastické dortíky mini Pavlova podle Maršálka: Mistr umí ten nejlepší

Dort Pavlova patří k těm vůbec nejoblíbenějším dezertům. A zároveň také k těm nejkrásnějším. Hodí se na různé narozeninové oslavy i večírky a nadchne zkrátka každého, kdo se na něj jen podívá. Ještě elegantněji pak Pavlova vypadá ve své zmenšené podobě. Zkoušeli jste už mini verzi tohoto celosvětově populárního dortu?

Snad každý zná populární novozélandský dezert Pavlova. V podstatě velká sněhová pusinka ozdobená šlehačkou a čerstvým ovocem patří k těm nejznámějším dezertům vůbec. Do její přípravy se ale nikdo zrovna dvakrát nehrne, neboť se na první pohled zdá poměrně obtížná. Ale není tomu tak. Dort Pavlova zvládne se správným postupem naprosto každý.

Kde se vzala Pavlova

Dort Pavlova dostal své jméno podle slavné ruské baletky Anny Pavlové, která v letech 1926 a 1929 navštívila Austrálii a Nový Zéland. Anna Pavlova byla v té době na vrcholu a její návštěva tak pro obě země znamenala velkou poctu. Jeden šéfkuchař proto chtěl primabaleríně vzdát hold a na její počest se rozhodl připravit originální dezert. Inspiroval se její nadýchanou baletní sukní a dort Pavlova byl na světě. Dodnes se ale Austrálie a Nový Zéland mezi sebou často přou o to, odkud vlastně Pavlova pochází. Podle Keitha Moneyho, který sepsal životopis Anny Pavlové, ale připravil první Pavlovu šéfkuchař v hotelu na Novém Zélandu.

Pavlova byla původně velkým dortem, dnes je ale populárnější jeho zmenšená verze. Zdroj: Shutterstock

Mini pavlova podle Josefa Maršálka

Dort Pavlova je běžně velkým dortem. Kvůli bílkovému korpusu je ale leckdy poměrně těžké celý dort rozkrájet, a tak se v posledních letech ujala zmenšená verze této sladké pochoutky, která nejenže je podle mnohých na pohled krásnější, ale i její servírování je podstatně jednodušší.

Detailní postup najdete ve videu:

Do čisté mísy nalijte 150 gramů vaječných bílků pokojové teploty, přidejte špetku soli a začněte šlehat. Po dávkách do bílků postupně přidávejte 300 gramů krupicového cukru. Jakmile začne sladký sníh houstnout, přilijte do něj 10 gramů citronové šťávy a přisypte 15 gramů kukuřičného škrobu. Celkově pak sníh šlehejte až do chvíle, dokud metly po vytažení nebudou zanechávat opravdu pevné a ostré špičky.

Základem je opravdu pevný sladký sníh. Zdroj: Shutterstock

Pavlova se nepeče

Připravte si plech na pečení a položte do něj silikonovou podložku. Na ni pak vedle sebe s pomocí cukrářského sáčku tvořte ze sněhu „hnízda”, která budou ve výsledku tvořit zmenšenou verzi slavného dezertu. Takto připravené dortíky vložte do horkovzdušné trouby vyhřáté na 150 stupňů Celsia, avšak jakmile za nimi zavřete dvířka, teplotu snižte na 90 stupňů Celsia. Jde o to, že Pavlova se nemá péct, nýbrž sušit, a tak se pracuje s nižšími teplotami. V troubě nechte dortíky sušit zhruba 110-120 minut. Pak troubu vypněte, moučníky v ní nechte a dvířka otevřete až ve chvíli, kdy trouba vychladne. Jinak by se dortíky mohly srazit.

Vanilková šlehačka

Nakonec už jen stačí vyšlehat 750 gramů tučné smetany se semínky z 1 vanilkového lusku. Šlehačku nastříkejte na každou Pavlovu a nakonec dortíky ozdobte čerstvým ovocem. Skvělé jsou jahody a maliny, použít ale můžete i borůvky, kiwi anebo pyré z mučenky.