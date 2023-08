Jen mrkev a ovesné vločky: Fantastický dort z pánve plný lahodného krému

Mrkvový dort je pojem a zároveň velká lahůdka. Ne vždy je ale dost času upéct jej doma. Až vás bude opět honit mlsná, připravte si jeho naprosto fantastickou, zato jednoduchou variantu. Neobsahuje žádnou bílou mouku a nepeče se v troubě.

Recept na fitness dort klasicky pečený v troubě, se podívejte ve videu:

Ovšem nepečené dezerty jsou velmi vděčné, hlavně kvůli úspoře času. Připravte si tento fantastický mrkvový dort. Budete potřebovat jen pár základních surovin a nepřilnavou pánev.

Osvěžující zelenina

Hlavní roli hraje v našem receptu z pánve mrkev. Díky její nasládlé chuti není potřeba moučník zbytečně doslazovat. Mrkev je navíc velmi dobrým zdrojem vitaminů a minerálních látek, takže přípravou tohoto dezertu uděláte i něco pro své zdraví. Nepečený korpus pak doladí skvělý krém, který dodá dortu osvěžující a lahodnou chuť.

Mrkvový základ

Jako první si nastrouhejte očištěnou a oloupanou mrkev. Budete jí potřebovat asi 150 gramů. Přendejte ji do velké mísy, rozklepněte k nastrouhané zelenině jedno vejce a posléze přidejte kelímek bílého jogurtu. Volte ten, co vám chutná nejvíce. Zbytečně nepoužívejte tučný jogurt, ani odtučněný. Volte zlatou střední cestu, tedy ten, co má kolem 3 % tuku. Ochuťte špetkou voňavé skořice a vše v míse promíchejte.

Mrkev nastrouhejte klidně na hrubším srtuhadle. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Vločky a kukuřice

Ke směsi nasypejte 25 gramů ovesných vloček a stejné množství ovesné mouky. Pokud mouku nemáte, jednoduše vločky rozmixujte, jde to snadno a ingredienci si tak vytvoříte sami doma bez zbytečného utrácení. K mrkvové směsi přidejte ještě kukuřičnou mouku (25 gramů), ta je přirozeně bezlepková, takže při volbě i vhodných ovesných vloček budou moci lahodný dort konzumovat i ti, kteří lepek nesmějí.

Ovesné vločky jsou lahodnou surovinou, navíc se dají sehnat bezlepkové, tudíž i celý dezert může být bez lepku. Zdroj: Shutterstock.com / nehophoto

Namísto trouby na pánev

Mrkvový základ na korpus dobře promíchejte, aby v něm nebyly zbytečné hrudky. Přidejte do něj ještě trochu prášku do pečiva a odložte stranou. Mezitím si rozpalte nepřilnavou pánev a zlehka ji vymažte vhodným olejem. Těsto si rozdělte na tři díly.

Na pánev nainstalujte dortový ráfek a do něj vlijte část těsta. Jakmile těsto drží tvar, ráfek odstraňte a těsto obraťte, aby se propeklo z obou stran. Postup opakujte se zbylými dvěma díly. Ty pak nechejte vychladnout a mezitím si připravte lahodný krém.

Do mísy si nasypejte 200 gramů tvarohu vhodného ke strouhání a přidejte 100 gramů mascarpone. Pomocí tyčového mixéru umixujte do hladkého krému. Oslaďte podle chuti a přidejte trochu vanilkového extraktu. Nyní už zbývá jen dort sestavit.

Mrkvové pláty bohatě promažte tvarohovým krémem, nezapomeňte si nechat trochu krému i na vršek dortu a jeho strany. Jako poslední krok už jen rozdrťte 50 gramů vlašských ořechů a dort jimi ze všech stran obsypejte. Nechte božský zákusek alespoň hodinku vychladit v lednici a pak už si jen vychutnejte jeho fantastickou chuť.

