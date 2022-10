Dort podle milenky císaře Napoleona: Paní Walewska chutná fantasticky

Vyzkoušejte dokonale rafinovaný dort s netradičním názvem paní Walewska. Jedná se o jméno polské šlechtičny, s níž udržoval milenecký vztah sám Napoleon Bonaparte. Dezert je vyrobený z několika vrstev tenkého lístkového těsta s nadýchaným krémem, kterým vzbudíte obdiv u všech milovníků sladkého.

Luxusní vrstvený moučník je také známý pod názvy Królewska pychotka nebo Krakovský koláč. V polštině termín pychotka znamená laskomina nebo mňamka, kterou tento dort opravdu je. Dá se říct, že se doslova rozplývá na jazyku a zcela určitě byste ho měli zahrnout do svých kulinářských dovedností.

Oblíbená paní Walewska

Známá polská hraběnka Marie Walewska byla údajně v letech 1806–1810 milenkou Napoleona Bonaparte, a dokonce s ním měla nemanželského syna. Jednalo se o krásnou blondýnku s modrýma očima, která byla v Polsku dost oblíbená a byly po ní pojmenovány i další zajímavé pokrmy, jako například příloha z pošírovaných langust a plátků lanýže, která se zpravidla servírovala jako příloha k rybě. Říkalo se jí À la Walewska nebo Sole Walewska.

Jak dort připravit se můžete inspirovat na videu zde:

Oblíbený polský dezert

Jedná se o nadýchaný a křehký dort s typickou chutí povidel nebo výrazné marmelády, kterou zjemňuje pudinkový krém a ke křupavosti přispívá sněhová pusinková vrstva. Tuto sladkost prostě ocení i ty nejmlsnější jazýčky a každému se na něj vždy budou sbíhat sliny. Chutě, které se v něm prolínají, vytvářejí dokonalý gurmánský zážitek.

Vyzkoušejte dokonale rafinovaný dort s netradičním názvem paní Walewska. Zdroj: shutterstock.com

Základem je křehké těsto a tuhý sníh

Připravte si 400 g hladké mouky a promíchejte ji s 1 lžičkou prášku do pečiva. Přidejte 200 g másla, 60 g moučkového cukru a 4 žloutky a vypracujte z této směsi hladké těsto. Poté si jej rozdělte na dvě poloviny, zabalte je do potravinové fólie a nechte chvíli odpočívat v ledničce. Následně oba kousky těsta rozválejte a položte je na dva stejně velké pláty dortové formy.

Do vaječných bílků přidejte špetku soli a během vyšlehávání do nich postupně přisypávejte 150 g krystalového cukru. Na závěr do této hmoty přidejte 1 polévkovou lžíci bramborového škrobu.

Na řadu přichází marmeláda, mandle a pečení

Nejčastěji se do tohoto dortu používá černorybízová marmeláda a plátky mandlí. S chutěmi však můžete různě experimentovat. Lze tedy použít i jiné druhy marmelád nebo povidla a místo mandlí využít i ořechy.

Oba pláty těsta pomažte bohatou vrstvou marmelády a následně je pokryjte vrstvou vyšlehaného sněhu. Vršky pak posypte mandlemi nebo ořechy. Poté dejte péct do předem vyhřáté trouby na 170 °C na dobu cca 40 minut. Pečlivě těsto hlídejte, aby se na povrchu nepřipálilo, mohlo by být hořké.

Připravte si lahodný pudinkový krém na promazání

Svařte 250 ml mléka s vanilkovým cukrem nebo se semínky z ½ vanilkového lusku a s 50 g třtinového cukru. Do dalších 250 ml mléka postupně zašlehejte 3 žloutky, 30 g hladké mouky a 20 g bramborového škrobu.

Lahodný pudinkový krém dodává dortu jedinečnou konzistenci. Zdroj: Shutterstock

Tuto směs přilijte za stálého míchání k vroucímu mléku s vanilkou. Vařte, dokud nevznikne hustý puding. Přikryjte potravinářskou folií, aby nevznikl na povrchu škraloup, a nechte úplně vychladnout. Poté ho opatrně zašlehejte do másla a vytvořte hustý hladký krém bez hrudek. Pomažte jím jeden z plátů dezertu a druhým ho přiklopte.

Pak už jen odpočinek v chladu

Hotový dezert dejte do lednice odpočinout minimálně na 3 hodiny. Nejlepší je však dort druhý den, kdy křehké těsto změkne a všechny chutě se dokonale propojí.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.apetitonline.cz, www.toprecepty.cz