Osmažte na pánvi mandarinky a přilijte těsto: Tento podivný recept je vynikající

Používat v dezertech ovoce není nic výjimečného. Díky tomu lze dosáhnout skvělé ovocné chuti a vláčnosti. Jednu zvláštnost pro vás však máme. Upečte si dort z mandarinek na pánvi. Nejenže dokonale chutná, ale také skvěle vypadá!

Nemáte doma troubu? Určitě to neznamená, že byste si nemohli upéct báječný dort! Protože i v obyčejné pánvi s pokličkou vykouzlíte skvělý zákusek ke kávě. Jeho horní část budou tvořit nakrojené mandarinky v karamelu a bude nejen nádherně vypadat, ale i báječně chutnat. Vyzkoušejte si tento hit a poznejte sami, v čem je jeho kouzlo.

Slavný dort z pánve s mandarinkami v karamelu

Ingredience:

6 větších mandarinek

20 g másla

70 g cukr krystal

1 vejce

1 sáček vanilkového cukru

60 ml rostlinného oleje

100 ml mléka

170 g hladká mouky

1 sáček prášku do pečiva

Připravte si 6 mandarinek, které po oloupání nerozdělujte na jednotlivé díly, ale nechte je celé. Zdroj: shutterstock.com

Základem je karamel

Připravte si 6 mandarinek, které po oloupání nerozdělujte na jednotlivé díly, ale nechte je celé. Následně všechny rozkrojte napříč. Rozpusťte na pánvi máslo a nechte v něm zkaramelizovat 20 g cukru. Postupně do karamelu vložte mandarinky rozkrojenou stranou dolů a nechte pár minut opéct v karamelu. Pak stáhněte pánev z plotýnky.

Připravte si těsto

Do misky vyklepněte 1 celé vejce a vsypte 50 g krystalového cukru společně s vanilkovým cukrem. Vyšlehejte lehce metličkou, přidejte olej i mléko a došlehejte tak, aby se všechny ingredience vzájemně spojily. Do této směsi přes sítko vsypte připravenou hladkou mouku smíchanou s práškem do pečiva a opět pečlivě promíchejte tak, aby vám vzniklo hladké řídké těsto.

Připravte si hladké řídké těsto. Zdroj: shutterstock.com

Velké finále na pánvi

Zalijte těstem mandarinky v karamelu na pánvi a pečlivě uhlaďte. Přiklopte pokličkou a tak 10 minut nechte dopéct na mírném stupni, těsto vám krásně nabude. Udělejte známý test se špejlí, jestli není těsto uvnitř syrové. Když se na špejli nelepí, překlopte vznikající dort na talíř a vložte jej obráceně zpět do pánve, aby se opekla i druhá strana těsta. Nahoře budete mít zkaramelizované mandarinky. Opět přiklopte pokličkou a nechte vše ještě tak 5 minut dopéct. Pak už můžete skvělý mandarinkový zákusek servírovat.

Výrobu této laskominy můžete vidět na videu zde:

www.youtube.com

Zdroje:

www.cze.foodsmotion.com, www.jidlo.cz, www.cs.lehighvalleylittleones.com