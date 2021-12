Originální a lahodný drink ze zázvoru a medu: Tímhle na Silvestra zabodujete

Co takhle si udělat nealko Silvestra a raději myslet na svou imunitu? Pokud se vám nápad líbí, ale bojíte se, že voda nebude vašim přátelům stačit, pak vyzkoušejte tento lahodný drink plný vitamínů.

Pokud vás často trápí virózy a nachlazení nebo si prostě jen chcete letos dát silvestrovské oslavy bez alkoholu, pak zkuste připravit tento drink, který vás nejen nadchne, ale navíc posilní váš organismus. Není tedy na co čekat, je to snadné, zdravé a osvědčené.

Také aby se nejednalo o zdravý nápoj, když je složený z medu a zázvoru. Med patří mezi přírodní antibiotika, počátkem minulého století byla vědecky potvrzena jeho léčebná síla. Pomáhá při léčbě nachlazení, ale i při virózách, chřipce a zánětech dýchacích cest. Med dále rozšiřuje cévy a snižuje tlak. Jeho pravidelná konzumace snižujete možnost výskytu sklerózy.

Med patří mezi přírodní antibiotika Zdroj: Profimedia.cz

Med působí na ledviny i močové cesty

Med má také dobrý vliv na ledviny, močové cesty a urychluje filtraci tekutin, čímž zabraňuje tvorbě otoků a ledvinových kamenů. Med působí dobře i proti depresím a snižuje škodlivé působení cigaret a alkoholu na lidský organismus.

Zázvor se pro svou štiplavost a zajímavou vůni i chuť používá v kuchyních na celém světě. Už dříve se používal k léčbě nejrůznějších onemocnění a díky moderním výzkumům se ukázalo, že má zázvor antibakteriální, antivirové, protizánětlivé a protiparazitické účinky. Navíc vám v kombinaci s medem pomůže od rýmy, bolesti v krku, zahlenění i kašle.

Největší výhodou zázvoru ale je to, že na sebe dokáže vázat nebezpečné toxiny a vypuzovat je z těla.

Zázvor je kořen, který má velmi ostrou a pikantní chuť, ale stojí za to si jej dopřávat pravidelně. Zdroj: profimedia.cz

Připravte si drink z medu a zázvoru

Připravte si tedy účinný nápoj, který je doslova přírodním zázrakem, a vaše tělo do sebe díky němu dostane neuvěřitelné množství vitamínů, které v dnešní době nutně potřebujeme.

K přípravě drinku z medu a zázvoru budete potřebovat 50 gramů zázvoru, 4 lžíce medu a půlku citrónu.

Zázvor nastrouháme nahrubo do větší nádoby a zalijeme vroucí vodou. Necháme 10 minut stát, přidáme med a citrón a přes cedník naléváme do hrnečků. V zimě tento nápoj krásně prohřeje. Doporučujeme nenechávat zázvor louhovat moc dlouho, protože pak se může ještě jednou přelít. Čím více zázvoru dáte, tím více bude nápoj pálit. Citrón můžeme nakrájet na kolečka do nápoje nebo můžeme přidat pomerančovou kůru, která nápoj krásně provoní.

Zdroj: www.carujeme.cz, www.vimcojim.cz, www.vitalia.cz