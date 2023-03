Drobenka 3x jinak: Tohle do ní přidejte a budete mít koláč lepší než od babičky

Drobenka je prostě nenahraditelná. Stačí ji nasypat na těsto, zapéct a hned je koláč lahodnější, zajímavější a křupavější. Naše babičky uměly drobenku neboli žmolenku na několik způsobů. Naučte se tohle kouzlo také.

Jsou věci mezi nebem a zemí, které jsou prostě „boží“. A drobenka k nim patří. Ten, kdo ji vymyslel, musel být zkrátka úžasný alchymista a gurmán! V české kuchyni existuje spousta variací na tenhle koláčový posyp a my vám dnes představíme hned tři nejlepší verze drobenky. Nemusíte mít obavu, práce to bude snadná. Tajemstvím úspěchu není ani tak rafinovanost použitých surovin, jako spíš jejich správný poměr. Tak dávejte pozor, připravte si lžičky, váhy, misky a jdeme na to!

Nevíte, jak připravit drobenku? Díky tomuto video návodu z YouTube kanálu TopRecepty to dokážete:

Tradiční drobenka na kynuté koláče

Tahle drobenka má jemnější konzistenci, proto je univerzální a můžete ji použít prakticky na jakýkoliv koláč nebo moučník. Jak si ji připravíte? Ve velké míse smíchejte 160 g hrubé mouky, 80 g cukru krupice a 80 g tuhého másla. Všechny tyto suroviny smíchejte vidličkou dohromady a pak ještě rozdrobte prsty, aby vám vznikly krásné drobivé kousky. Pokud chcete, aby měla drobenka hezkou barvu, můžete do ní přidat i trochu pudinku, který ji obarví do žluta a zároveň propůjčí nasládlou chuť i vůni.

Drobenka dodá koláči křupavost. Zdroj: Profimedia

Žmolenka na velké plechy

Tenhle druh žmolenky je trochu hrudkovatější, proto nejlépe vynikne na koláčích, které pečete na velkém plechu. Recept je skoro totožný s klasickou drobenkou, jen konzistence másla se liší. Jak na to? Zhruba 160 g hrubé mouky smíchejte s 80 g cukru. A teď pozor! Místo tuhých kousků másla použijte rozpuštěné máslo nebo jiný tuk, například Heru, sádlo nebo klasický olej.

Spojením všech ingrediencí dohromady vzniknou krásné moučné kousky či vločky. Posypte jimi povrch koláče a uvidíte tu krásu. Občas se stane, že se drobenka v troubě připálí. Abyste se tomuhle riziku vyhnuli, během pečení kontrolujte koláč. Jakmile zaregistrujete, že se povrch trochu „přichytil“, zatímco těsto zůstává syrové, přikryjte koláč alobalem a nechte ho dopéct.

Na ovocné koláče se hodí sušší typ drobenky. Zdroj: Profimedia

Posyp na ovocné koláče

Ovocné koláče jsou nejen barevnější, ale také šťavnatější. Proto je potřeba je posypat sušší drobenkou, aby po upečení nebyly příliš mazlavé. Jak na to? V míse smíchejte suroviny tak, aby podíl mouky byl výrazně vyšší. Takže 2 díly mouky, 1 díl cukru a 1 díl tuku. Pokud připravujete vlhčí tvarohový koláč, platí stejné pravidlo, jen mouky můžete o čtvrtinu ubrat.

Co je ještě dobré vědět o drobence:

Posyp bude mít lepší konzistenci, když ho před použitím dáte na chvilku do lednice.

Drobenka bude vláčnější, když koláč po upečení lehce postříkáte vodou a necháte vychladnout.

Trochu jste to přehnali a zbylo vám hodně žmolenky? Dejte ji zamrazit, bude se hodit později.

Aby byla drobenka chutnější, můžete jí okořenit perníkovým kořením , mletým badyánem, skořicí nebo špetkou muškátového oříšku .

, nebo . Pro gurmány: Část mouky v drobence nahraďte strouhanými ořechy, bude křupavější. Můžete ale použít i obilné vločky, mák, semínka nebo strouhaný perník.

Zkuste namísto části mouky přidat do drobenky nastrouhané vlašské ořechy. Zdroj: Profimedia

