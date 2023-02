Drobenka, žmolenka, posypka: Tu nejlepší uměly naše babičky

Zákusek ke kávě patří a ač jsou dorty učiněnou manou pro naše chuťové buňky, naše babičky dokázaly v kuchyni vykouzlit lahodné poklady z pár ingrediencí. Dortů se snadno přejíte, ovšem ovocný koláč na plech s bohatou vrstvou drobenky nelze odmítnout nikdy!

Posypka, žmolenka nebo drobenka. To jsou vám jistě povědomá slova označující totéž. Nenahraditelnou složku lahodných koláčů na plech nebo do formy. Málokterý zákusek zmizí takovou rychlostí jako ovocný koláč ze zahradních pokladů ukrytých pod velkorysou vrstvou drobenky.

Dobrota hotová za chvíli

Drobenka je hotová raz dva, přesto je právě tou pomyslnou třešničkou na každém koláči. Postup přípravy je velmi jednoduchý a na suroviny nenáročný.

Jak na tu nejlahodnější drobenku podle babiček, se podívejte na videu:

Připravte si hlubší mísu, aby se vám dobře pracovalo. Žmolenka se dělá ručně, žádný robot není potřeba. Do mísy nasypejte 150 gramů polohrubé mouky, kterou do receptů hojně využívaly i naše babičky. Některé recepty poptávají mouku hladkou, polohrubá ale v kombinaci s ostatními surovinami zajistí krásnou křupavou strukturu. Přisypejte 100 gramů moučkového cukru a jeden cukr vanilkový, který drobenku nádherně provoní a zase o něco výš pozvedne její chuť.

Drobenka se vypracovává hezky ručně, žádný stroj není potřeba. Zdroj: shutterstock

Máslo nechte změknout

Nakonec přijde do misky máslo. Vyndejte jej z lednice v předstihu, ať trochu povolí a vám se s ním lépe pracuje. 100 gramů másla nakrájejte na kostky a promíchejte s ostatními surovinami. Nyní přijdou na řadu vaše ruce. Všechny sypké ingredience promněte spolu s máslem mezi prsty a sami uvidíte, jak vám pod rukama začne vznikat lahodná drobenka. Máslo ostatní ingredience hezky spojí, nicméně drobenka by měla zůstat sypká, přesto lepivá.

Drobenkový koláč se zahradním ovocem

Nejlahodnější jsou s drobenkou rychlé koláče se zahradím ovocem. Zkuste si jeden hned připravit! Můžete použít klasický plech, ale pokud dáte koláč zapéct v kulaté formě, bude vypadat zase o něco lépe. Připravte si kulatou koláčovou formu a vymažte ji máslem a vysypejte troškou polohrubé mouky.

V míse smíchejte 200 gramů hladké mouky, chcete-li o něco zdravější variantu, sáhněte po celozrnné mouce, a 150 gramů třtinového cukru. Třtinový cukr není zdravější než klasický bílý, ale koláči dodá lehce pikantní a karamelovou chuť. K cukru a mouce přidejte 2 lžičky prášku do pečiva a vše dobře promíchejte, aby ve směsi nebyly hrudky. Pro ještě lepší chuť můžete přisypat ještě vanilkový cukr s kousky pravé vanilky, anebo pár kapek vanilkové esence.

Na koláč využijte mražené ovocné přebytky z léta. Zdroj: shutterstock

Ovoce může být i mražené

V jiné misce vyšlehejte dvě celá vejce se 120 gramy másla pokojové teploty. Jakmile se vejce s máslem spojí v pěnu, přilijte do mísy ještě čtvrt litru mléka a opět vyšlehejte. Nakonec vlijte do mísy s moučnou směsí. Promíchejte a jako poslední krok do těsta nastrouhejte kůru z jednoho chemicky neošetřeného citronu.

Ze směsi vymíchejte kompaktní těsto bez hrudek a vlijte do koláčové formy. Bohatě zasypejte zahradním ovocem, jako je rybíz, maliny, borůvky nebo ostružiny. Buď tak můžete zpracovat přebytky z léta, anebo použijte kvalitní kupovanou mraženou směs zahradních bobulí. Jako úplnou tečku zasypejte koláč drobenkou podle našeho receptu a koláč pečte v troubě předehřáté na 170 °C na horkovzduch necelou hodinu.

