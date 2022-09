Proč naše babičky házely droždí do vody a balily do utěrky s rumem?

Droždí je vlastně kouzelná věc. Stačí ho zamíchat do těsta a udělá z něj dvojnásobné množství… Naučte se s ním čarovat jako naše babičky!

Už staří Egypťané zjistili, že když nechají na slunci odpočívat moučné placky, jejich objem se povážlivě zvětší. Dělali to tak pořád, aniž by věděli, proč. Záhadu kynutí vyřešil až v roce 1857 francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur, který objevil kvasinky. Tyhle živé organismy totiž dokázaly přeměnit cukry obsažené v mouce na alkohol a oxid uhličitý. A výsledkem bylo těsto, které připomínalo nadýchaný obláček.

Droždí dokáže zvětšit objem těsta. Zdroj: Profimedia

Čím prodloužit trvanlivost droždí

Pekaři vynálezu hned využili a brzy se na světě objevilo první droždí. Péct s ním byla radost! Tenhle „zázrak v kostce“ dokázal propůjčit lehkost klasickému pečivu, jako byly vánočky, velikonoční mazance nebo Honzovy buchty. A ta chuť! Prostě nic lepšího v pekařství snad ještě nebylo. Netrvalo dlouho a kvasnice byly zpřístupněny široké veřejnosti. Naši předkové si jich hodně považovali. Aby se droždí nezkazilo, balili ho naše babičky do alobalu nebo hadříku, který byl napuštěný alkoholem (případně rumem). Alkohol tak působil jako konzervant a droždí díky tomu vydrželo v pořádku celý týden.

Naše babičky balily droždí do hadříku s kapkou alkoholu. Díky tomu mělo droždí delší trvanlivost a členové rodiny si tak mohli v neděli pochutnat na kynutých buchtách. Zdroj: Profimedia

Poznat čerstvost droždí

Dnes je čerstvé droždí běžnou přísadou do pečení. Ale jeho trvanlivost je také limitovaná, proto je potřeba si ji hlídat. Starší kypřidlo totiž může udělat více škody, než užitku. Těsto po něm „nevyběhne“, a navíc ještě získá nakyslou chuť. Proto většina hospodyněk svoji „kouzelnou kostku“ skladuje v lednici při teplotě od 1 do 8 °C a úzkostlivě sleduje jeho datum spotřeby.

Lámete si občas hlavu, jestli je droždí ještě použitelné? Poznáte to buďto podle vzhledu – čerstvé droždí voní a dá se snadno rozdrobit. Starší kusy bývají flekaté a popraskané. Pokud si i tak nejste jisti, pravdu o čerstvosti „kostky“ vám odhalí tento test: Vhoďte kostku droždí do horké vody. Plave? Pak je „kypřidlo“ v pořádku. Jakmile ale klesne ke dnu, je to znamení, že máte už „starší kousek“!

Čerstvé droždí je voňavé a dá se snadno rozdrobit. Zdroj: Profimedia

Droždí v jiném skupenství

Někdy se stane, že lednice chladí nerovnoměrně a droždí vám namrzne. Podle hospodyněk byste mu měli dát ještě šanci, protože i v tomhle stavu může fungovat docela dobře. Stačí, když ho necháte povolit při teplotě 15 °C a normálně ho použijete do těsta. Stejně tak můžete „oživit“ i zaschlé kvasnice, které stačí rozmíchat ve studené vodě. Koupili jste místo čerstvého sušené droždí? Pak ho skladujte na suchém a tmavém místě. Vydrží vám až 2 roky.

Suché droždí má největší trvanlivost. Zdroj: Profimedia

