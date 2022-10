Oběd za pár kaček: Rozpeky s dušenou mrkví a kuřecími paličkami

Fantastický rychlý oběd, a ještě k tomu velmi levný. Co víc si můžete přát? Všchna tato kritéria splňuje domácí houstička s dušenou mrkví a kuřecími paličkami.

Dušenou mrkev si můžete udělat na dva způsoby. Buď po česku, kdy je mrkev nakrájená na kostičky či kolečka, anebo po francouzsku, kdy se z mrkve stanou tenké hranolky. Českou klasiku jistě znáte. Francouzská se od ní liší tím, že se mrkev zalévá aromatizovaným jablečným vínem nebo moštem. Nyní vám však ukážeme recept, na kterým si smlsne celá vaše rodina.

Naložené kuřecí paličky

Jako první určitě začněte kuřecími paličkami, jelikož se budou muset nechat nějakou dobu uležet. Paličky osolte, opepřete a vložte do misky. Dva stroužky česneku rozmixujte v oleji, kterým paličky následně potřete. Pokud jste milovníky česneku, stroužků můžete přidat klidně víc. Misku vložte do lednice na několik hodin.

Bochánky aneb plzeňské rozpeky

Na rozpeky budete potřebovat 300 g hladké mouky, 50 g sádla, vejce, 200 ml mléka, polovinu kostky droždí nebo jeden sáček sušeného droždí, lžičku cukru a soli. Nejdříve si udělejte kvásek z droždí, cukru a trochy vlažného mléka. Mezitím, než kvásek vzejde, smíchejte mouku se solí a v další misce rozšlehejte žloutek v mléce. Poté do mouky přimíchejte kvásek, mléko se žloutkem a rozehřáté sádlo. Vzniklé těsto ponechte vykynout. Následně z něj vytvarujte jednotlivé bochánky, které vložte na plech s pečicím papírem. Nechte ještě chvilku kynout, je potřete rozšlehaným bílkem a vložte do vyhřáté trouby na 180 °C. Pečte do zlatova. Po upečení rozpeků vložte do již vyhřáté trouby na 45 minut připravené kuřecí paličky.

Domácí rozpeky se hodí třeba i k polévce. Zdroj: Shutterstock

Dušená mrkev je za chvilku hotová

Mrkev můžete nastrouhat nahrubo nebo pouze nakrájet. Je to jen na vás, co raději preferujete. Na pánvi si rozehřejte máslo a poté vložte mrkev s nadrobno nakrájeným stroužkem česneku. Zamíchejte a zalijte kuřecím vývarem. Pokud nemáte, postačí i obyčejná voda. Osolte, opepřete a nechte dusit pod pokličkou. Zahustit můžete lžičkou hladké mouky rozmíchanou ve vodě. Poté opět 5 minut vařte, už ale bez pokličky.

Dušenou mrkev můžete dochutit i čerstvými bylinkami. Zdroj: Profimedia.cz

Zdravější upravená mrkev

Možná jste ani nevěděli, že tepelně zpracovaná mrkev je ještě zdravější než syrová? Až dvakrát tolik z ní získáte dostupné živiny, jelikož buněčná stavba stěn mrkve po uvaření povolí a nebude tolik silná. Mimo jiné mrkev obsahuje vitaminy skupiny B, C a E. S kapkou oleje získáte z betakarotenu i vitamin A.

