Dušené cuketové zelí: Když ho správně dochutíte, chutná naprosto famózně

Víte, co s cuketami? Je to zelenina oblíbená pro své velké výnosy a často jí mají zahrádkáři víc než dost. S jejím zpracováním to ale může být ošemetné. Ne každému nevýrazná cuketa vyhovuje. Co z ní uvařit? Vyzkoušejte třeba dušené cuketové zelí.

Zdroje: www.spektrumzdravi.cz, www.toprecepty.cz Sklízíte už cukety? To, že je cuketa velmi jemná a nemá výraznou zajímavou chuť, je vlastně výhodou této zeleniny. Stačí ji dobře ochutit a uvaříte z ní téměř cokoli. Třeba cuketové zelí. Zdá se vám to divné? Ale vůbec ne! Zelí můžete udělat stejně třeba také z dýně. Z cukety můžete připravit i dušené zelí. Podívejte se, jak ho chystá šéfkuchař Roman Paulus: Jak uvařit sladkokyselé zelí z cuket? Cuketu je třeba napřed zbavit slupek a nastrouhat. Pak ji posypejte solí a nechejte půl hodiny potit vodu. Nakonec veškerou vodu vymačkejte z cukety rukama nebo přitlačením přes cedník. Pak je postup stejný, jako když připravujete zelí, jen je nutné opravdu dobře cuketu dochutit a mírně zahustit.

Do hrnce nebo rendlíku dejte zezlátnou cibulku, ideálně ji osmahněte na přepuštěném másle nebo oleji. Přidejte lžíci hladké mouky, maličko provařte a začněte přidávat cuketu. Míchejte a nenechejte směs připálit. Přidejte kmín, cukr a hned i ocet. Míchejte, ochutnejte a celkem vařte jen asi pět minut, aby se nezačala cuketa rozpadat. Cuketové zelí je rychlovka. Zdroj: Shutterstock



Je to rychlovka a cuketa je navíc zelenina vynikající pro cukrovkáře, ale i všechny, kteří trpí onemocněním jater nebo žlučníku. Působí pozitivně na hladinu cukru. I když cuketu dost prosolíte, obavy o vyváženou dietu nejsou na místě. Obsahuje totiž velké množství draslíku, který na sebe váže soli. Kromě zmíněného draslíku je cuketa bohatá také na hořčík, fosfor, vápník, železo či zinek a měď. Extra tip na hubnutí: Špagety z cuket Pokud ale hledáte úžasně jednoduché zpracování cukety na lehká zeleninová jídla nebo dokonce řešíte redukční dietu a toužíte mermomocí redukovat veškeré přílohy, určitě se pusťte do cuketových špaget. Proč jsou tak skvělé? Na cuketové nudličky si nakrouhejte cuketové špagety. Zdroj: profimedia.cz Není potřeba je jakkoli upravovat či vařit. Z omyté cukety nakrájejte velejemné dlouhé hranolky nebo silnější nudle a přelijte je vřelou omáčkou. Tak málo stačí cuketám, aby změkly a natáhly chutě omáčky. Vzhledem k jejich neutrálnosti a šťavnatosti, je to vyloženě ideální zelenina pro takové zpracování. Pokud vás tento způsob zaujme, do budoucna si pořiďte speciální škrabku na nudličky nebo strojek na špagety ze zeleniny. Významně vám zjednoduší práci.